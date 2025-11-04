Χαλκίδα: Συλλήψεις για τη δολοφονία του 23χρονου για οπαδικά – Δύο περιστατικά με μαχαιρώματα με διαφορά λίγων ωρών

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαλκίδα: Συλλήψεις για τη δολοφονία του 23χρονου για οπαδικά – Δύο περιστατικά με μαχαιρώματα με διαφορά λίγων ωρών

Συναγερμός έχει σημάνει στην Χαλκίδα, έπειτα από τα δύο περιστατικά με μαχαιρώματα με οπαδικά χαρακτηριστικά, που σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ωρών το βράδυ της Δευτέρας (03/11). Ένας 23χρονος έπεσε νεκρός, ενώ άλλος ένας τραυματίας νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Λιλαντίων, όταν ομάδα αγνώστων διαπληκτίστηκε και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο 23χρονος δέχθηκε την μαχαιριά. Οι ίδιοι, φέρεται πως τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου και τον παράτησαν και έφυγαν.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει προχωρήσει σε 4 συλλήψεις για την δολοφονία του 23χρονου, σύμφωνα με το evima.gr, ενώ οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό άλλων ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται.

Γυναίκα που ήταν στο νοσοκομείο Χαλκίδας την ώρα που μετέφεραν οι δράστες τον 23χρονο συγκλονίζει με την περιγραφή της στο evima.gr. «Είμαι σε σοκ. έφεραν κάποιοι ένα παιδί μαχαιρωμένο. Το παράτησαν και έφυγαν μπροστά στα μάτια μας. Μαχαίρωσαν ένα παλικάρι 23χρονών για το τίποτα. Για ανοησίες. Για τα οπαδικά μωρέ; Ξεψύχησε στα χέρια πολιτών και γιατρών. Στα χέρια μας… Με τι ψυχή; Με τι καρδιά; Σε τι κόσμο ζούμε, Θεέ μου; Πώς φτάσαμε να χαρίζουμε τόσο εύκολα τη ζωή, να σβήνουμε όνειρα, να σκοτώνουμε το αύριο; Μια μάνα και ένας πατέρας σήμερα κλαίει. Και μαζί της κλαίει μια ολόκληρη κοινωνία που χάνει τα παιδιά της, ένα ένα… Ας ξυπνήσουμε. Ας ξαναβρούμε την ανθρωπιά μας — πριν χαθεί κι αυτή. Τα παιδιά μας και τα μάτια μας».

Λίγη ώρα αργότερα, σε κοντινή απόσταση, κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας, εντοπίστηκε δεύτερος άνδρας τραυματισμένος, επίσης από αιχμηρό αντικείμενο. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η Αστυνομία, που έχει προχωρήσει σε πολλές προσαγωγές, εξετάζει τη σύνδεση των δύο περιστατικών, με το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας να έχει αναλάβει την πλήρη διερεύνηση των δύο υποθέσεων.

