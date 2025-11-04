Αντετοκούνμπο: Το επικό buzzer-beater που έδωσε τη νίκη στους Μπακς – Ζήτησε… σιγή από τους οπαδούς των Πέισερς

Στην Ιντιανάπολις, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απέδειξε για ακόμα μια φορά γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες του NBA, προσφέροντας μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη στους φιλάθλους των Μιλγουόκι Μπακς.

Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε την εμφάνισή του (33 πόντους) με ένα buzzer-beater, χαρίζοντας στα «Ελάφια» τη νίκη με 117-115 επί των Ιντιάνα Πέισερς.


Αντιμετωπίζοντας τον Άαρον Νέσμιθ στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Αντετοκούνμπο πήγε στα αριστερά, ενώ με διπλή άμυνα ο Αϊζέια Τζάκσον προσπάθησε να τον σταματήσει.

Ο Τζάκσον πήδηξε για να μπλοκάρει το σουτ του Γιάννη, αλλά η υψηλή καμπύλη της μπάλας ήταν εκτός εμβέλειάς του και κατέληξε στο καλάθι.


Στη συνέχεια, ο Αντετοκούνμπο έβαλε το δάχτυλο στα χείλη του και «είπε» στο κοινό να… ησυχάσει.


Η ήττα στο γήπεδο τους, έριξε τους Πέισερς στο 1-6 για τη νέα σεζόν του NBA. Η ομάδα του Ταϊρις Χάλιμπερτον -δεν έπαιξε λόγω τραυματισμού- βρίσκονταν πίσω στο σκορ για το μεγαλύτερο μέρος της βραδιάς, αλλά διατηρήθηκαν σε απόσταση αναπνοής εξαιτίας των 18 λαθών των Μπακς και του κακού ποσοστού τους (13/22) στις βολές.

Ένα χαμένο φάουλ έδωσε την ευκαιρία στους Πέισερς να πάνε στην παράταση, καθώς ο Έι Τζέι Γκριν αστόχησε στην πρώτη από τις δύο βολές με τους Μπακς να προσπαθούν να κρατήσουν το προβάδισμα ενός πόντου.

Ο Γκριν έβλαλε τη δεύτερη, αλλά οι Πέισερς ισοφάρισαν σε 115-115 στην επόμενη κατοχή, όταν ο Νέσμιθ διασχίζοντας την άμυνα των Μπακς πέτυχε 2 πόντους, κάνοντας layup, με 15 δευτερόλεπτα να απομένουν.

Ο Νέσμιθ τελείωσε με 17 πόντους ως ένας από τους τέσσερις βασικούς των Πέισερς με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Πασκάλ Σιάκαμ σημείωσε 32 πόντους, ο Τζάκσον έκανε double-double με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Τζάρες Γουόκερ πρόσθεσε 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Οι Μπακς στηρίχθηκαν στην εξαιρετική βραδιά του Αντετοκούνμπο, που περιελάμβανε 13 ριμπάουντ, το πέμπτο double-double του σε έξι παιχνίδια, και 33 πόντους, την πέμπτη εμφάνιση του με τουλάχιστον 30 πόντους φέτος.


Συμπληρωματικά, ο Κάιλ Κούζμα πέτυχε 15 πόντους από τον πάγκο, ο Κόουλ Άντονι άλλους 11 πόντους, ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ 11 πόντους και ο Γκριν 13. Ο πρώην «Pacer», Μάιλς Τέρνερ, μπλόκαρε ένα τρίποντο του Μπεν Σέπαρντ στα τελευταία δύο λεπτά, ολοκληρώνοντας μια βραδιά με 9 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 μπλοκ.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς, οι Ράπτορς στο Τορόντο, τα ξημερώματα της Τετάρτης (5/11 στις 02:30).

Τα αποτελέσματα των αγώνων:

  • Μπρούκλιν – Μινεσότα: 109-125
  • Ιντιάνα – Μιλγουόκι: 115-117
  • Βοστώνη – Γιούτα: 103-105
  • Νέα Υόρκη – Ουάσινγκτον: 119-102
  • Χιούστον – Ντάλας: 110-102
  • Μέμφις – Ντιτρόιτ: 106-114
  • Ντένβερ – Σακραμέντο: 130-124
  • Πόρτλαντ – ΛΑ Λέικερς: 115-123
  • ΛΑ Κλίπερς – Μαϊάμι: 119-120

