Κρήτη: Ένταλμα για ανθρωποκτονία από πρόθεση για τη διπλή τραγωδία στο Ηράκλειο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά, Ηράκλειο, Μασταμπάς

Ένταλμα για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και για εμπρησμό από πρόθεση από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο εκδόθηκε για τη διπλή τραγωδία στο Μασταμπά Ηρακλείου όπου κατά τη διάρκεια φωτιάς τη νύχτα της περασμένης Παρασκευής (31/10), έχασαν τη ζωή τους, με φρικτό τρόπο, μια ηλικιωμένη και ο κατάκοιτος γιος της.

Το Cretalive.gr είχε αναφερθεί στις υποψίες των Αρχών για το ενδεχόμενο της διπλής ανθρωποκτονίας αφού τόσο τα ευρήματα (η νάιλον σακούλα στο κεφάλι του απανθρακωμένου αδερφού, οι διαφορετικές εστίες φωτιάς στο εσωτερικό του διαμερίσματος) όσο και η περίεργη συμπεριφορά του έτερου αδερφού, ο οποίος πήδηξε τελικά από την ταράτσα του 4ου ορόφου, παρέπεμπαν σε αυτή την εκδοχή.

11:07 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

