Οικογενειακή τραγωδία στην Κρήτη: Εντοπίστηκαν εστίες φωτιάς σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Φωτιά, Ηράκλειο, Μασταμπάς

Εστίες φωτιάς σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού της οικογένειας που βρήκε φρικτό θάνατο το βράδυ της Παρασκευής, στον Μασταμπά, στην Κρήτη βρήκαν οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου και οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίζονται την υπόθεση.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, patris.gr σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού υπήρχε και μία εστία.

Η φωτιά ωστόσο δεν αναπτύχθηκε στα άλλα δωμάτια του διαμερίσματος παρά μόνο στο σαλόνι του σπιτιού όπου βρέθηκαν νεκροί μητέρα και γιος.

Μάλιστα στον χώρο του σαλονιού εντοπίστηκε και εύφλεκτο υλικό.

Οι δύο νεκροί που βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πέθαναν από ασφυξία, χωρίς να είναι απανθρακωμένοι, ενώ στο κεφάλι του γιου εντοπίστηκε νάιλον σακούλα. Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίζονται την υπόθεση εκτιμούν ότι ο θάνατός του οφείλεται σε ασφυξία από τη σακούλα και όχι λόγω καπνού, κάτι που θα ξεκαθαριστεί από την νεκροψία – νεκροτομή.

Ο δεύτερος γιος της οικογένειας εντοπίστηκε στο μπαλκόνι της κουζίνας, την ώρα που επιχειρούσε να φύγει από το σπίτι με τους πυροσβέστες να τον απεγκλωβίζουν για να πέσει λίγα λεπτά αργότερα από την ταράτσα του κτιρίου.

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο δεύτερος γιος

Ο δεύτερος γιος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ. Μόλις η κατάσταση της υγείας του το επιτρέψει, οι ανακριτικές Αρχές θα τον επισκεφθούν για να δώσει απαντήσει σε καίριες ερωτήσεις που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

