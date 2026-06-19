Βόλος: Αρνείται τα πάντα ο 34χρονος που κατηγορείται οτι εκβίασε 13χρονο γιο επιχειρηματία και του απέσπασε 370.000 ευρώ – Τι λένε οι γονείς του ανήλικου

Εξακολουθεί να απασχολεί η υπόθεση εκβιασμού 13χρονου στον Βόλο με θύτη έναν 34χρονο ο οποίος πάντως αρνείται τα πάντα και έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, καταθέσει μήνυση εναντίον της οικογένειας του ανήλικου. Ο άντρας φέρεται να απέσπασε το ποσό των 370.000 ευρώ.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 13χρονος, γιος πολύ γνωστού επιχειρηματία της πόλης, προμηθεύτηκε δια παράνομης οδού βεγγαλικά για να τα χρησιμοποιήσει στα γενέθλιά του. Όλα πήραν όμως άλλη τροπή, όταν ένας φίλος του τον έπεισε να του δώσει κάποια από αυτά.

Ο φίλος του ισχυρίστηκε πως έδωσε τα βεγγαλικά σε έναν 34χρονο και εκείνος με τη σειρά του εμφανίζεται να εκβίασε τον ανήλικο ώστε να μην αποκαλύψει ποιος του τα έδωσε και εμπλακούν και οι αρχές.

Ο ανήλικος λοιπόν αποσπούσε τα χρήματα από το σπίτι του, έκλεινε ραντεβού με τον 34χρονο σε ένα πάρκο στη Νέα Ιωνία και του παρέδιδε το ποσό.

Τι λένε οι γονείς του ανήλικου

Στο Mega μίλησε η μητέρα του 13χρονου και αποκάλυψε πώς ανακάλυψε ότι έλειπε το υπέρογκο ποσό. «Μέσα Μαϊου ο σύζυγός μου ζητά τα χρήματα αυτά για να πάει να τα καταθέσει. Τα μέτρησα και έλειπαν 70.000 ευρώ. Τον ρώτησα αν τα έχει πάρει εκείνος και μου απάντησε όχι. Την Τετάρτη ξαναζητάει τα χρήματα και δεν υπάρχει ούτε ευρώ. Ανακαλύψαμε τελικά ότι τα χρήματα τα έχει πάρει ο γιος μας, ο μικρός. Το κατέθεσε ο ίδιος στην αστυνομία. Μας ενημέρωσαν οι αστυνομικοί ότι τα έδινε στον κατηγορούμενο γιατί τον εκβίαζε».

Ο πατέρας του παιδιού εξήγησε στον τηλεοπτικό σταθμό πως λόγω των πολλών επιχειρήσεων που διατηρεί, κινείται με μετρητά. «25 χρόνια διατηρώ επιχειρήσεις που κινούνται με μετρητά. Τα χρήματα συγκεντρώνονται σε μετρητά και μετά κατατίθενται στην τράπεζα. Είναι όλα απολύτως δικαιολογημένα».

Τον 34χρονο φαίνεται πώς “έκαψαν” οι αγορές που πραγματοποίησε, αφού πήρε τα χρήματα. Αν και άνεργος ο ίδιος προχώρησε στην αγορά τεσσάρων καινούργιων μοτοσικλετών και μίας μεταχειρισμένης.

Δεν αποδέχεται τίποτα ο 34χρονος

Ο ίδιος πάντως μιλώντας στο Mega αρνήθηκε κάθε κατηγορία και μάλιστα κατηγορηματικά.

«Δεν αποδέχομαι καμία κατηγορία σε βάρος μου. Είναι όλα ψέματα. Ποτέ δεν έγιναν όλα αυτά. Κατέθεσα κατευθείαν μήνυση από τη στιγμή που τα έμαθα όλα αυτά. Ότι έχουν πει είναι όλα ψέματα. Ούτε για τα λεφτά αυτά που ισχυρίζονται»

Πάντως, μέχρι να εκδικασθεί η υπόθεση το δικαστήριο επέβαλε περιοριστικούς όρους στον 34χρονο και πιο συγκεκριμένα αυτούς της εμφάνισης στο τμήμα, της απαγόρευσης της εξόδου από τη χώρα και της απαγόρευσης προσέγγισης του 13χρονου.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθη, χθες (18-06-2026) κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες στον Βόλο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, 34χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται ως μέλος εγκληματικής ομάδας για εκβίαση.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη -2- ανήλικοι – συνεργοί του, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί, καθώς και δύο ακόμη άτομα, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν εξακριβωθεί.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελλομένων, ο 34χρονος φέρεται, με τη συνδρομή των δύο ταυτοποιημένων ανήλικων και δύο ακόμη πιθανόν ανήλικων, υπό απειλές, να απαιτούσε την καταβολή χρηματικών ποσών από ανήλικο ημεδαπό, προκειμένου ο ίδιος και μέλη της οικογένειάς του να μην κατηγορηθούν για ποινική υπόθεση, καθώς και υποτιθέμενη παροχή νομικής υποστήριξης σε ανύπαρκτο συλληφθέν άτομο.

Συνολικά, κατά το χρονικό διάστημα από 2-5-2026 έως και την 14-06-2026, ο ανήλικος παθών φέρεται να κατέβαλε, τμηματικά, μεγάλο χρηματικό ποσό.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ η προανάκριση διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου».