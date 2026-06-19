Βόλος: 34χρονος απέσπασε 370.000 ευρώ από 13χρονο γιο επιχειρηματία – Πώς και γιατί τον εκβίασαν

Έναν ατελείωτο Γολγοθά πέρασε ένας 13χρονος στον Βόλο, ο οποίος έπεσε θύμα εκβιασμού από έναν 34χρονο και 4 ανήλικους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, όλα άρχισαν όταν ο 13χρονος προμηθεύθηκε βεγγαλικά, τα οποία επρόκειτο να χρησιμοποιήσει στα γενέθλιά του. Ωστόσο, ένας φίλος του τον έπεισε να του παραχωρήσει μερικά πυροτεχνήματα, ο οποίος με την σειρά του υποστήριξε ότι τα έδωσε στον 34χρονο.

Στην πορεία ο φίλος του 13χρονου μαζί με τον 34χρονο ανέφεραν στον ανήλικο ότι ο 34χρονος συνελήφθη για την κατοχή βεγγαλικών και μαζί με άλλους τρεις ανήλικους εκβίασαν τον 13χρονο ζητώντας του χρήματα για να μην κατηγορηθεί ο ίδιος και οι γονείς του.

Αφαίρεσε από το σπίτι του 370.000 ευρώ

Ως αποτέλεσμα αφαίρεσε από το σπίτι του 370.000 ευρώ από τις αρχές Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου.

Σύμφωνα με το ERTNews, ο ανήλικος βρήκε το μεγάλο ποσό στο σπίτι του καθώς ο πατέρας του είναι επιχειρηματίας και φύλασσε στην κατοικία του τα χρήματα από την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Οι γονείς του ανήλικου αντιλήφθηκαν ότι έλειπαν τα χρήματα στις 17 Ιουνίου και τότε ο γιος του αποκάλυψε την αλήθεια, με τους ίδιους να καταγγέλλουν το περιστατικό στην Ασφάλεια Βόλου.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 34χρονος, στην κατοικία του οποίου πραγματοποιήθηκαν έρευνες, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν τα χρήματα που κατάφερε να αποσπάσει από τον 13χρονο με την βοήθεια τεσσάρων συνολικά ανηλίκων, οι οποίο αναζητούνται από τις αστυνομικές Αρχές.