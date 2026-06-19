Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα που «έπεσαν» στα Γερμανικά

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Στο μάθημα των Γερμανικών εξετάστηκαν σήμερα, Παρασκευή (19/6) οι υποψήφιοι για τις Πανελλήνιες. Σημειώνεται ότι συνεχίζεται η διαδικασία των εξετάσεων με τα ειδικά μαθήματα.

Δείτε εδώ τα θέματα για τα Γερμανικά

Το πρόγραμμα για τα υπόλοιπα ειδικά μαθήματα

Μετά το σημερινό μάθημα, οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων συνεχίζονται ως εξής:

Σάββατο 20 Ιουνίου: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

Δευτέρα 22 Ιουνίου: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

Τρίτη 23 Ιουνίου: Γαλλικά

Τετάρτη 24 Ιουνίου: Ιταλικά

Πέμπτη 25 Ιουνίου: Ισπανικά

Το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται εγκαίρως στα εξεταστικά κέντρα. Για τα μαθήματα που αρχίζουν στις 08:30, όπως το Ελεύθερο Σχέδιο, το Γραμμικό Σχέδιο, οι ξένες γλώσσες και η Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, η προσέλευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 08:00.

Για το μάθημα της Μουσικής Αντίληψης, Θεωρίας και Αρμονίας, το οποίο αρχίζει στις 10:00, οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 09:30.

Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής. Σε αυτά περιλαμβάνονται το δελτίο εξεταζομένου και η αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας.

Ξένες γλώσσες: 3 ώρες

Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο: 6 ώρες

Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία: 3 ώρες και 30 λεπτά

Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία: 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο για τη φωνητική ή οργανική παρουσίαση

Παράλληλα με τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων, βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικών Δοκιμασιών για τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στα ΤΕΦΑΑ.

Η διαδικασία ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 26 Ιουνίου 2026. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα προβλεπόμενα αγωνίσματα.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω μαθημάτων θα ολοκληρωθούν και τα φετινά Ειδικά Μαθήματα, τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των μορίων για χιλιάδες υποψηφίους.

Καθώς οι Πανελλήνιες Εξετάσεις μπαίνουν στην τελική τους φάση, η προσοχή των υποψηφίων στρέφεται πλέον στην ανακοίνωση των βαθμολογικών επιδόσεων. Η ανακοίνωση αναμένεται να γίνει έως τις 29 Ιουνίου, σύμφωνα με όσα δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.