ΟΑΚΑ: 12 συλλήψεις για ναρκωτικά και φωτοβολίδες πριν από τον αγώνα Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ 1948

Δώδεκα άτομα συνελήφθησαν στις 5 Αυγούστου 2026 στο ΟΑΚΑ, πριν από τον ποδοσφαιρικό αγώνα Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ 1948, κατά τη διάρκεια εντατικών ελέγχων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη δώδεκα ατόμων προχώρησαν οι Αρχές, κατά τη διάρκεια ελέγχων στο ΟΑΚΑ πριν τον αγώνα Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ 1948 στις 5 Αυγούστου 2026.
  • Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, πυροτεχνημάτων, όπλων και βίας σε αθλητικούς χώρους.
  • Στην κατοχή εννέα κατηγορουμένων βρέθηκαν μικροποσότητες κάνναβης, ενώ σε τρεις άλλους εντοπίστηκαν δύο λέιζερ και καπνογόνο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη δώδεκα ατόμων (ηλικίας 17, 21, 23, 26, 27, 32, 42, 46 και 49 ετών) προχώρησαν οι Αρχές, κατά τη διάρκεια εντατικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου στις 5 Αυγούστου 2026 στο ΟΑΚΑ, Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ 1948.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και το Αστυνομικό Τμήμα ΟΑΚΑ σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων, όπλων και αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους.

Συγκεκριμένα, σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη της αναμέτρησης, στην κατοχή εννέα εκ των κατηγορουμένων βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών (κάνναβη). Ακόμα, στην κατοχή τριών κατηγορούμενων εντοπίστηκαν δύο λέιζερ και καπνογόνο.

Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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