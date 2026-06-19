Όλυμπος: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης για δύο 22χρονους Έλληνες και 4 Βρετανούς τουρίστες

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στον Όλυμπο για δύο 22χρονους και τέσσερις Βρετανούς τουρίστες, που είχαν εγκλωβιστεί λόγω αποπροσανατολισμού και τραυματισμού κατά την ανάβασή τους.
Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και ο διαχειριστής του καταφυγίου Αποστολίδη συνέδραμαν στον εντοπισμό δύο 22χρονων Ελλήνων και τεσσάρων Βρετανών τουριστών στον Όλυμπο. Είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή Ζωνάρια λόγω αποπροσανατολισμού και ενός τραυματισμού στο πόδι, ωστόσο η κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων ήταν άμεση.
Η επιχείρηση για τους δύο 22χρονους ημεδαπούς ολοκληρώθηκε στις 05:30. Οι νέοι είχαν αποπροσανατολιστεί, ενώ ο ένας υπέστη τραυματισμό στο πόδι που τον ακινητοποίησε.
Διάσωση Βρετανών στα Ζωνάρια
Στις 23:30, η τετραμελής ομάδα Βρετανών που βρισκόταν στα Ζωνάρια εντοπίστηκε από τον διαχειριστή του καταφυγίου Αποστολίδη, ο οποίος τους οδήγησε με ασφάλεια στο κατάλυμα.