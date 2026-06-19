Γαλλία: Νέο κύμα καύσωνα – Οι θερμοκρασίες παραμένουν πάνω από 40°C

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Το κύμα καύσωνα εξαπλώθηκε σε όλη τη Γαλλία την Παρασκευή, με 53 νομούς να τίθενται τώρα σε πορτοκαλί συναγερμό – κατά μήκος ενός άξονα από τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά – μια κατάσταση που οδήγησε αρκετούς δήμους να ακυρώσουν τη δημοφιλή Γιορτή της Μουσικής που είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή.

Ο Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε την Πέμπτη τους Γάλλους να είναι «σε εγρήγορση» ενόψει του καύσωνα που πλήττει τη χώρα για αρκετές ημέρες, «επειδή αυτές θα είναι δύσκολες μέρες».

«Θέλω πραγματικά να παροτρύνω όλους τους συμπολίτες μας που μας ακούνε να είναι σε εγρήγορση, να λαμβάνουν προφυλάξεις, να φροντίζουν τους ηλικιωμένους και τους πιο ευάλωτους, όπως τα παιδιά, και να ακολουθούν προσεκτικά όλες τις συστάσεις της κυβέρνησης», δήλωσε ο Πρόεδρος της Γαλλίας στο France 2.

«Επειδή βιώνουμε δύσκολες εποχές, πρέπει να φροντίσουμε τον εαυτό μας και να ακούσουμε τις συμβουλές». Πρόσθεσε ότι η κλιματική αλλαγή είναι μεταξύ των ζητημάτων «στα οποία δεν θα συμφωνήσουμε» με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ενεργοποιήθηκε η τηλεφωνική γραμμή για τον καύσωνα στη Γαλλία

Καθώς ο πορτοκαλί συναγερμός επεκτείνεται στα μισά γαλλικά διαμερίσματα από το μεσημέρι και μετά, το Υπουργείο Υγείας ενεργοποίησε τον αριθμό χωρίς χρέωση (0 800 06 66 66), ο οποίος είναι προσβάσιμος από τις 9 π.μ. έως τις 7 μ.μ.

Αυτό το σύστημα παρέχει συμβουλές σχετικά με τις σωστές ενέργειες που πρέπει να κάνετε για να προστατευτείτε από τη ζέστη και να φροντίσετε τα πιο ευάλωτα άτομα.

«Σε περίπτωση δυσφορίας, υψηλού πυρετού ή ασυνάρτητης ομιλίας, καλέστε», υπενθυμίζει το Υπουργείο Υγείας.

#Canicule | Activation du numéro vert Canicule info service ⚠

📞 Ouvert de 9H à 19H en France métropolitaine pour obtenir des conseils pour se protéger et protéger son entourage, en particulier les plus fragiles.

☎ En cas de #malaise, forte #fièvre ou propos incohérents 👉… pic.twitter.com/0yK0bnA0Kv — Ministère de la Santé (@Sante_Gouv) June 18, 2026

Ακυρώσεις στα δρομολόγια των τρένων

Σε απάντηση στον καύσωνα, η SNCF ακύρωσε 71 τρένα της Intercités που είχαν προγραμματιστεί μεταξύ Πέμπτης και Δευτέρας στις γραμμές Παρίσι-Ορλεάνη-Λιμοζ-Τουλούζ, Παρίσι-Κλερμόν-Φεράν και Μπορντό-Μασσαλία, προκειμένου να «αποφευχθούν πιθανές βλάβες του κλιματισμού που συνδέονται με πολύ υψηλές θερμοκρασίες».

Σε εμφάνισή του στο ραδιόφωνο RMC αυτή την Παρασκευή, ο υπουργός Εργασίας Ζαν-Πιερ Φαραντού εξήγησε ότι πρόκειται για «προληπτικά μέτρα» που αφορούν «πολύ παλιό εξοπλισμό» που έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε «θερμοκρασίες περίπου 30 βαθμών Κελσίου», ενώ «βιώνουμε θερμοκρασίες 35 βαθμών Κελσίου». Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση αυτή αποσκοπεί κυρίως στην προστασία «της υγείας των ταξιδιωτών».

Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 40°C μεταξύ Κυριακής και Τρίτης.

Στο δελτίο της στις 6 π.μ., η Météo-France αναφέρει ότι η προειδοποίηση θα διατηρηθεί το Σάββατο και «πολύ πιθανόν να παραταθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες».

Η «αξιοσημείωτη κορύφωση του καύσωνα» αναμένεται μεταξύ Κυριακής και Τρίτης, με «κορυφές 40°C, ιδιαίτερα στη Δύση και το Κέντρο», προβλέπει ο μετεωρολόγος.