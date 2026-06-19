Κίνηση: «Απέραντο πάρκινγκ» ο Κηφισός, στο «κόκκινο» παραλιακή και κέντρο – Όλοι οι δρόμοι της ταλαιπωρίας

Η κίνηση στην Αττική παρουσιάζει αυξημένα προβλήματα, με τον Κηφισό να θυμίζει «απέραντο πάρκινγκ» και την παραλιακή, καθώς και το κέντρο της Αθήνας να βρίσκονται στο «κόκκινο»

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Αυτοκίνητα, ουρά, Κίνηση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η κίνηση «κόβει βόλτες» στους δρόμους της Αττικής, με μποτιλιαρισμένες τις εξόδους των Εθνικών Οδών Αθηνών – Κορίνθου και Αθηνών Λαμίας, καθώς και προβλήματα στον Κηφισό.
  • «Απέραντα πάρκινγκ» θυμίζουν η Πέτρου Ράλλη, η άνοδος της Αλεξάνδρας και η Μεσογείων, ενώ στο… κόκκινο βρίσκονται η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου, της Συγγρού και η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισίας.
  • Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, τόσο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο (έως 20 λεπτά) όσο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα (έως 15 λεπτά).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η κίνηση «κόβει βόλτες» στους δρόμους της Αττικής. Μποτιλιαρισμένες είναι οι έξοδοι των Εθνικών Οδών Αθηνών – Κορίνθου, Αθηνών Λαμίας, ενώ προβλήματα υπάρχουν και στον Κηφισό.

«Απέραντα πάρκινγκ» θυμίζουν η Πέτρου Ράλλη, η άνοδος της Αλεξάνδρας και η Μεσογείων, ενώ στο… κόκκινο βρίσκονται η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου, η άνοδος της Συγγρού και η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισίας.

Αυξημένη είναι η κίνηση σε Λεωφόρο Βουλιαγμένης, Ηλιουπόλεως, στην Περιφερειακή Καρέα από Ηλιούπολη, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:  

15΄-20΄από κόμβο Δημοκρατίας μέχρι κόμβο Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.

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