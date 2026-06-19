Κίνηση: «Απέραντο πάρκινγκ» ο Κηφισός, στο «κόκκινο» παραλιακή και κέντρο – Όλοι οι δρόμοι της ταλαιπωρίας

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Η κίνηση «κόβει βόλτες» στους δρόμους της Αττικής. Μποτιλιαρισμένες είναι οι έξοδοι των Εθνικών Οδών Αθηνών – Κορίνθου, Αθηνών Λαμίας, ενώ προβλήματα υπάρχουν και στον Κηφισό.

«Απέραντα πάρκινγκ» θυμίζουν η Πέτρου Ράλλη, η άνοδος της Αλεξάνδρας και η Μεσογείων, ενώ στο… κόκκινο βρίσκονται η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου, η άνοδος της Συγγρού και η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισίας.

Αυξημένη είναι η κίνηση σε Λεωφόρο Βουλιαγμένης, Ηλιουπόλεως, στην Περιφερειακή Καρέα από Ηλιούπολη, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από κόμβο Δημοκρατίας μέχρι κόμβο Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.