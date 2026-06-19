ΕΕ: Οι κρυφές επαφές του Κόστα με τη Μόσχα προκάλεσαν την οργή των Μακρόν και Μερτς – Ποιος ηγείται των διαπραγματεύσεων με τον Πούτιν;

Μια θυελλώδης νυχτερινή Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες έφερε στην επιφάνεια τις βαθιές και επικίνδυνες διαιρέσεις στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση του πολέμου στην Ουκρανία.

Παρά το γεγονός ότι η ατζέντα ήταν αρχικά αφιερωμένη στην Κίνα και στην πανηγυρική υποδοχή της ευρωπαϊκής προοπτικής του Κιέβου, η αποκάλυψη για μυστικούς διαύλους επικοινωνίας με το Κρεμλίνο μετέτρεψε το δείπνο των ηγετών σε πεδίο σφοδρών αντιπαραθέσεων.

Η αποκάλυψη μυστικών επαφών με τη Μόσχα πυροδότησε μια πρωτοφανή σύγκρουση για το πότε, πώς και κυρίως ποιος νομιμοποιείται να διαπραγματευτεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν εκ μέρους της Ευρώπης.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά της στάσης της ΕΕ να ανοίξει διαύλους επικοινωνίας με τον Ρώσο Πρόεδρο, φέρνοντας τους ηγέτες των δύο μεγαλύτερων χωρών της Ευρώπης σε πορεία μετωπικής σύγκρουσης με ένα μεγάλο μέρος του υπόλοιπου μπλοκ.

Μακρόνς και Μερτς κατά Κόστα

Οι «27» της ΕΕ υποδέχθηκαν θερμά τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γιορτάζοντας την επίσημη έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας.

Το κλίμα όμως άλλαξε όταν εκείνος αποχώρησε από την αίθουσα και η συζήτηση στράφηκε γρήγορα στο περίπλοκο ζήτημα της εμπλοκής με το Κρεμλίνο – το οποίο δεν δείχνει καμία επιθυμία να διαπραγματευτεί για την ειρήνη.

Σε μια απροσδόκητα διχαστική ολονύχτια σύνοδο στις Βρυξέλλες —την πρώτη από το 2010 χωρίς την παρουσία του επί χρόνια αντιφρονούντα πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν— ο Γάλλος Πρόεδρος και ο Γερμανός Καγκελάριος αποδοκίμασαν έντονα τις προσπάθειες του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κοστά, ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος και των 27 κυβερνήσεων, να προσεγγίσει το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με πέντε Ευρωπαίους διπλωμάτες και αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τη συζήτηση κεκλεισμένων των θυρών, η ένταση ήταν τεράστια, καθώς άλλοι ηγέτες πήραν το μέρος του Κοστά.

Ηγέτες από ορισμένες από τις πιο ακραιφνώς αντιρωσικές χώρες, καθώς και από τη Δανία και την Ολλανδία, συσπειρώθηκαν πίσω από τους Μακρόν και Μερτς, με κάποιους να επιδεικνύουν πρωτοφανή οργή προς τον Κοστά.

Ο πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μιχάλ, δήλωσε χαρακτηριστικά στο Politico: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του διαμεσολαβητή σε αυτές τις διαπραγματεύσεις».

«Οι εισηγήσεις ότι χρειάζονται εναλλακτικοί δίαυλοι ή παρασκηνιακές διπλωματικές οδοί είναι λανθασμένες. Η ιστορία προσφέρει μια σαφή προειδοποίηση σχετικά με τις προσπάθειες επιδίωξης εναλλακτικών διαπραγματευτικών πλαισίων με δικτάτορες».

Η επείγουσα ανάγκη για το αν πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με τη Μόσχα αυξήθηκε κατακόρυφα από τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατέληξε σε μια συμφωνία με το Ιράν και άφησε να εννοηθεί στη Σύνοδο της G7 στη Γαλλία ότι η προσοχή του στρέφεται ξανά στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής του Γραφείου του Κοστά, Πέδρο Λουρτί, επικοινώνησε δύο φορές με αξιωματούχους στη Μόσχα τις τελευταίες εβδομάδες.

Τα δύο στρατόπεδα και το «ξεκαθάρισμα» Μακρόν

Η Πέμπτη το βράδυ αποκάλυψε δύο κύρια στρατόπεδα. Η θέση των Μακρόν και Μερτς είναι ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για συνομιλίες με τον Πούτιν και, όταν έρθει αυτή η στιγμή, η ομάδα «E3» (Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία) θα πρέπει να αναλάβει τα ηνία.

Ένας Γάλλος κυβερνητικός αξιωματούχος σηματοδότησε τη σκληρή στάση του Παρισιού, δηλώνοντας: «Νομίζω ότι ο [Γάλλος] πρόεδρος ξεκαθάρισε τα πράγματα και έβαλε τα ζητήματα στη σωστή σειρά».

Ωστόσο, ένας «τεράστιος αριθμός» άλλων ηγετών υποστήριξε τον Κοστά, θεωρώντας ότι αυτός είναι ο ρόλος της ΕΕ.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, ήθελε μια ευρύτερη ομάδα χωρών να ηγηθεί των συνομιλιών αντί της E3, στην οποία η χώρα του δεν συμμετέχει.

Η Τζόρτζια Μελόνι, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, η οποία επίσης δεν είναι οπαδός του κλειστού κλαμπ των «E3», πίεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να διορίσουν έναν ενιαίο απεσταλμένο της ΕΕ για να ανοίξει διάλογο με τη Μόσχα

Εξερχόμενος από τις συνομιλίες, ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ, δήλωσε στο Politico: «Το πρώτο ερώτημα είναι αν ο Πούτιν θέλει να διαπραγματευτεί. Μέχρι τότε… κανένας άλλος εκτός από τον Κοστά δεν μπορεί να εκπροσωπήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν εκείνος [ο Πούτιν] δείξει προθυμία να διαπραγματευτεί, τότε πιστεύω ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε ξανά πώς θα προχωρήσουμε».

Οργή για τις μυστικές επαφές

Το παρασκήνιο της Συνόδου ήταν γεμάτο κατηγορίες. Ένας διπλωμάτης μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας χαρακτήρισε τον Κοστά «εξαιρετικά αντιεπαγγελματία», επειδή απέκρυψε την έκταση των επαφών του με τη Ρωσία, οι οποίες έγιναν γνωστές μόνο μέσα από δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Άλλος διπλωμάτης ανέφερε ότι ορισμένες χώρες ήταν «εξοργισμένες», καθώς πολλοί ηγέτες έμαθαν για τα τηλεφωνήματα κατόπιν εορτής.

Από την πλευρά της, η ομάδα του Κοστά αμύνθηκε λέγοντας ότι οι επαφές «είχαν ως απλό στόχο τη δημιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας ώστε, όταν έρθει η στιγμή, να υπάρχει ένας διπλωματικός δίαυλος με τη Ρωσία για την υπεράσπιση των συμφερόντων της ΕΕ», προσθέτοντας ότι ήταν «σύντομες» και χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο.

Παράλληλα, ο Πέδρο Λουρτί δικαιολόγησε τις κινήσεις αυτές υποστηρίζοντας ότι ακολούθησαν ένα άμεσο αίτημα του ίδιου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για εμπλοκή της Ευρώπης στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η επόμενη πράξη του ευρωπαϊκού θρίλερ αναμένεται να παιχτεί την ερχόμενη Τετάρτη στο Βερολίνο, όπου ο Μερτς θα φιλοξενήσει τον Μακρόν και τους πρωθυπουργούς της Βρετανίας, της Πολωνίας και της Ιταλίας.

«Χρειαζόμαστε ένα σχήμα που να είναι ικανό να αναλάβει δράση», δήλωσε ανώτερος Γερμανός αξιωματούχος.

Το σχήμα αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, θα αντλεί τη «νομιμότητά» του από την «όσο το δυνατόν στενότερη και με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη συμμετοχή των άλλων Ευρωπαίων εταίρων», καθώς και από τον στενό συντονισμό με το Κίεβο και την Ουάσινγκτον.

Το βαρύ κλίμα ελάφρυνε προσωρινά γύρω στις 2 τα ξημερώματα, όταν ο Κοστά πέρασε δίπλα από τον Μπαρτ Ντε Βέβερ, την ώρα που εκείνος μιλούσε σε δημοσιογράφους.

«Μόλις μιλούσα για σένα Αντόνιο, γεμάτος επαίνους! Λέγοντας ότι είσαι ο μόνος που μπορεί να μας εκπροσωπήσει και ότι θα σε στείλουμε στη Μόσχα το συντομότερο δυνατό!», αστειεύτηκε ο Βέλγος πρωθυπουργός.

Ο Κόστα του απάντησε αμέσως με χιούμορ: «Επειδή δεν με συμπαθείς στις Βρυξέλλες».

Με πληροφορίες από: Politico, Euractiv