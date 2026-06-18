Ουκρανία: Πέντε νεκροί και 24 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones πριν από τη σύνοδο του Ράμσταϊν

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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 24 τραυματίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας (Ukraine Defense Contact Group) στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, η Ρωσία εκτόξευσε κατά τη διάρκεια της νύχτας επτά βαλλιστικούς πυραύλους Iskander-M/S-400 και 239 drones. Οι ουκρανικές αντιαεροπορικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους και 212 drones. Ωστόσο, δύο πύραυλοι και 26 μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν στόχους σε εννέα διαφορετικές τοποθεσίες, αναφέρει το The Kyiv Independent.

Στο στόχαστρο και το Κίεβο

Μεταξύ των στόχων της νυχτερινής ρωσικής επίθεσης βρέθηκε και το Κίεβο.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρίσκονταν στην ουκρανική πρωτεύουσα, μετά την ενεργοποίηση συναγερμού αεροπορικής επιδρομής ακούστηκαν ήχοι πυραύλων και τουλάχιστον δύο εκρήξεις.

Παράλληλα, κάτοικοι της πόλης έσπευσαν στα καταφύγια, ενώ η επίθεση βρισκόταν σε εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής, οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν δώσει πληροφορίες για τις περιοχές που επλήγησαν, ούτε έχουν ανακοινώσει επίσημο απολογισμό για τυχόν θύματα ή ζημιές από το πλήγμα στην πρωτεύουσα.

Νεκροί και τραυματίες σε πολλές περιφέρειες

Στην περιφέρεια Σούμι, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν, όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Βαντίμ Φιλάσκιν.

Τέσσερις τραυματισμοί καταγράφηκαν στην περιφέρεια Χαρκόβου, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Όλεχ Σινιεχούμποβ.

Παράλληλα, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Χερσώνας και τρεις στην περιφέρεια Ζαπορίζια.

Από μία τραυματία αναφέρθηκαν επίσης στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ και Πολτάβα.

Ζημιές σε ενεργειακές υποδομές

Στην Πολτάβα, ρωσικά drones έπληξαν δύο περιοχές της περιφέρειας, τραυματίζοντας έναν άνθρωπο.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βιτάλι Ντιακίβνιτς, η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε ενεργειακές υποδομές, με αποτέλεσμα να σημειωθούν διακοπές ρεύματος σε τμήματα της περιοχής.