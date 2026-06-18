Πόλεμος στην Ουκρανία: Πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο – Δείτε βίντεο

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Επίθεση με πυραύλους εξαπέλυσε η Ρωσία τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (18.06.2026) στο Κίεβο, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Μετά τον συναγερμό για αεροπορική επιδρομή, οι δημοσιογράφοι του AFP ανέφεραν ότι άκουσαν τον ήχο κινητήρα πυραύλου και τουλάχιστον δύο εκρήξεις. Παράλληλα, είδαν πολίτες να τρέχουν προς καταφύγια, καθώς η επίθεση βρισκόταν σε εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις περιοχές που επλήγησαν. Επίσης, δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τυχόν θύματα ή ζημιές.

Οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν εκδώσει ακόμη νεότερη ενημέρωση για την έκταση της επίθεσης. Η κατάσταση στην ουκρανική πρωτεύουσα παραμένει ρευστή.

Arrivals in Kiev! Russia on the move! pic.twitter.com/nHV6HiPWlR — ₦₳V𝚜𝚝é𝚟𝚊 🇷🇺 ᴢ (@Navsteva) June 17, 2026