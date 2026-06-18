Πόλεμος στην Ουκρανία: Πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο – Δείτε βίντεο

Η Ρωσία εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (18.06.2026), σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρίσκονται στην ουκρανική πρωτεύουσα. Μετά από συναγερμό για αεροπορική επιδρομή, ακούστηκαν ήχοι πυραύλων και τουλάχιστον δύο εκρήξεις, με πολίτες να σπεύδουν σε καταφύγια. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν παράσχει επίσημες πληροφορίες για τις πληγείσες περιοχές, τυχόν θύματα ή ζημιές, και η κατάσταση παραμένει ρευστή.

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Πόλεμος στην Ουκρανία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επίθεση με πυραύλους εξαπέλυσε η Ρωσία τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (18.06.2026) στο Κίεβο.
  • Δημοσιογράφοι του AFP ανέφεραν ότι άκουσαν τον ήχο κινητήρα πυραύλου και τουλάχιστον δύο εκρήξεις, με πολίτες να τρέχουν προς καταφύγια.
  • Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις περιοχές που επλήγησαν ούτε για τυχόν θύματα ή ζημιές, με την κατάσταση στην ουκρανική πρωτεύουσα να παραμένει ρευστή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Επίθεση με πυραύλους εξαπέλυσε η Ρωσία τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (18.06.2026) στο Κίεβο, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Μετά τον συναγερμό για αεροπορική επιδρομή, οι δημοσιογράφοι του AFP ανέφεραν ότι άκουσαν τον ήχο κινητήρα πυραύλου και τουλάχιστον δύο εκρήξεις. Παράλληλα, είδαν πολίτες να τρέχουν προς καταφύγια, καθώς η επίθεση βρισκόταν σε εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις περιοχές που επλήγησαν. Επίσης, δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τυχόν θύματα ή ζημιές.

Οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν εκδώσει ακόμη νεότερη ενημέρωση για την έκταση της επίθεσης. Η κατάσταση στην ουκρανική πρωτεύουσα παραμένει ρευστή.

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