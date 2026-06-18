Νίκος Ψαρράς – Έλενα Καρακούλη: Η τρυφερή ανάρτηση για τα 13 χρόνια γάμου – ΦΩΤΟ

Ο Νίκος Ψαρράς και η Έλενα Καρακούλη συμπλήρωσαν 13 χρόνια γάμου και μοιράστηκαν τη στιγμή με τους διαδικτυακούς τους φίλους. Η Έλενα Καρακούλη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media σειρά από φωτογραφίες από κοινές στιγμές του ζευγαριού και συνόδευσε την ανάρτηση με τη λιτή αναφορά: «13».

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2012 στο Εθνικό Θέατρο και παντρεύτηκε έναν χρόνο αργότερα, το 2013. Το 2014, ο Νίκος Ψαρράς και η Έλενα Καρακούλη απέκτησαν τον γιο τους, Παναγιώτη.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε ευχές από φίλους, συναδέλφους και ακολούθους του ζευγαριού, οι οποίοι έστειλαν μηνύματα για την επέτειο του γάμου τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Έλενα Καρακουλη (@elenakarakouli)

Ο Νίκος Ψαρράς είχε μιλήσει, πριν από μερικές εβδομάδες, για τον ρόλο του πατέρα και για τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια επηρεάζει πλέον τις επαγγελματικές του επιλογές. «Δεν ξέρω αν είμαι καλός μπαμπάς, όσο θα ήθελα, αν έχω τον χρόνο που θέλω με τον γιο μου. Εγώ πια παίρνω αποφάσεις για τις επόμενες δουλειές με γνώμονα την οικογένειά μου. Δηλαδή, μου προτείνουν πράγματα τα οποία ξέρω ότι θα με κρατήσουν μακριά από το σπίτι πάρα πολλές ώρες και δεν τα κάνω, γιατί χάνεις τη ζωή σου. Και ξαφνικά έχεις δίπλα σου έναν έφηβο που λες: «πότε μεγάλωσες, ρε μπαγάσα; Δεν σε πήρα χαμπάρι» και δεν θέλω να συμβεί αυτό σε εμάς. Είναι ωραίο να είσαι κοντά στους ανθρώπους σου. Έχω υπάρξει πολλά χρόνια μακριά τους και πια δεν θέλω».