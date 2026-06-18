Ιράν: Σε εκκρεμότητα οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ την Παρασκευή στην Ελβετία

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, δήλωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης ότι δεν έχουν επιβεβαιωθεί προς το παρόν οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία.

Ο Μπαγκαεΐ ανέφερε ότι η συνάντηση είχε αρχικά επιβεβαιωθεί, ωστόσο η διαδικασία τέθηκε προσωρινά σε αναστολή, μετά την απόφαση οι πρόεδροι των δύο πλευρών να υπογράψουν τη συμφωνία.

«Η συνάντηση της Παρασκευής είχε επιβεβαιωθεί μέχρι πριν από λίγες ώρες, αλλά όταν αποφασίστηκε ότι οι πρόεδροι των δύο πλευρών, Ιράν και ΗΠΑ, θα υπογράψουν τη συμφωνία, αποφασίστηκε να ανασταλεί προς το παρόν η εξέταση της συνάντησης της Παρασκευής», δήλωσε ο Μπαγκαεΐ.

Η Τεχεράνη δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής νέο χρονοδιάγραμμα για τις επαφές με την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Reuters.