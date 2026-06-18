Αγγλία – Κροατία: Τα highlights της εντυπωσιακής πρεμιέρας των «τριών λιονταριών» στο Μουντιάλ – ΒΙΝΤΕΟ

Η Αγγλία ξεκίνησε με νίκη την πορεία της στο Μουντιάλ, επικρατώντας με 4-2 της Κροατίας στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ πραγματοποίησε αποτελεσματική εμφάνιση, με τους Χάρι Κέιν, Μπέλιγχαμ και Ράσφορντ να διαμορφώνουν το τελικό σκορ.

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Αθλητισμός

Τζουντ Μπέλιγχαμ, Αγγλία-Κροατία, Μουντιάλ 2026
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αγγλία άρχισε με νίκη την πορεία της στο Μουντιάλ, καθώς επικράτησε με 4-2 της Κροατίας στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση.
  • Ο Χάρι Κέιν πέτυχε δύο γκολ, ενώ οι Μπέλιγχαμ και Ράσφορντ διαμόρφωσαν το τελικό σκορ.
  • Η ομάδα του Τόμας Τούχελ πραγματοποίησε αποτελεσματική εμφάνιση και έδειξε από την πρώτη αγωνιστική ότι έχει υψηλές βλέψεις στο τουρνουά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Η Αγγλία άρχισε με νίκη την πορεία της στο Μουντιάλ, καθώς επικράτησε με 4-2 της Κροατίας στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ πραγματοποίησε αποτελεσματική εμφάνιση απέναντι στο σύνολο του Ζλάτκο Ντάλιτς και έδειξε από την πρώτη αγωνιστική ότι έχει υψηλές βλέψεις στο τουρνουά.

Ο Χάρι Κέιν άνοιξε το σκορ στο 12′ και πέτυχε δεύτερο γκολ στο 42′. Η Κροατία αντέδρασε με τον Μπατούρινα στο 36′ και με τον Μούσα στο 45+5′, φέρνοντας προσωρινά το παιχνίδι στα ίσα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μπέλιγχαμ έδωσε ξανά προβάδισμα στην Αγγλία στο 47′, ενώ ο Ράσφορντ διαμόρφωσε το τελικό 4-2 στο 85′.

Δείτε τις σημαντικότερες στιγμές από το Αγγλία – Κροατία.

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