Αγγλία – Κροατία: Τα highlights της εντυπωσιακής πρεμιέρας των «τριών λιονταριών» στο Μουντιάλ – ΒΙΝΤΕΟ

Η Αγγλία άρχισε με νίκη την πορεία της στο Μουντιάλ, καθώς επικράτησε με 4-2 της Κροατίας στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ πραγματοποίησε αποτελεσματική εμφάνιση απέναντι στο σύνολο του Ζλάτκο Ντάλιτς και έδειξε από την πρώτη αγωνιστική ότι έχει υψηλές βλέψεις στο τουρνουά.

Ο Χάρι Κέιν άνοιξε το σκορ στο 12′ και πέτυχε δεύτερο γκολ στο 42′. Η Κροατία αντέδρασε με τον Μπατούρινα στο 36′ και με τον Μούσα στο 45+5′, φέρνοντας προσωρινά το παιχνίδι στα ίσα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μπέλιγχαμ έδωσε ξανά προβάδισμα στην Αγγλία στο 47′, ενώ ο Ράσφορντ διαμόρφωσε το τελικό 4-2 στο 85′.

Δείτε τις σημαντικότερες στιγμές από το Αγγλία – Κροατία.