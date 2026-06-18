Αγγλία – Κροατία 4-2: Τα «τρία λιοντάρια» φώναξαν «It’s coming home» με επιβλητική 4άρα – Δείτε τα γκολ

Η Αγγλία ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στον 12ο όμιλο του Μουντιάλ, καθώς επικράτησε της Κροατίας με 4-2 στο κατάμεστο Dallas Stadium του Τέξας, για την πρώτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ αξιοποίησε τις ευκαιρίες της, είχε περισσότερες καθαρές φάσεις και πήρε το αποτέλεσμα σε ένα παιχνίδι με υψηλό ρυθμό, έξι γκολ και αρκετές εναλλαγές στο σκορ. Ο Χάρι Κέιν ήταν ο βασικός πρωταγωνιστής για τα «Τρία Λιοντάρια», καθώς πέτυχε δύο γκολ, ενώ ο Μπέλιγχαμ και ο Ράσφορντ διαμόρφωσαν τη νίκη της Αγγλίας στο δεύτερο ημίχρονο.

Η Κροατία μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και προσπάθησε να πιέσει ψηλά στα πρώτα λεπτά. Οι παίκτες του Ζλάτκο Ντάλιτς ανάγκασαν τους Άγγλους σε ορισμένα λάθη, όμως η Αγγλία βρήκε πρώτη το γκολ στο 12ο λεπτό. Ο Μαντουέκε κέρδισε πέναλτι από απρόσεκτη ενέργεια του Μόντριτς μέσα στην περιοχή. Ο Λιβάκοβιτς απέκρουσε αρχικά την εκτέλεση του Κέιν, όμως ο VAR επενέβη, καθώς ο Κροάτης τερματοφύλακας δεν πατούσε στη γραμμή της εστίας. Ο διαιτητής έδωσε επανάληψη και ο αρχηγός της Αγγλίας ευστόχησε στη δεύτερη προσπάθειά του για το 1-0.

Η Κροατία προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα και απείλησε με τον Μούσα, όμως ο Μπέλιγχαμ έκανε καθοριστική παρέμβαση στο 15ο λεπτό. Η Αγγλία συνέχισε να βρίσκει χώρους κυρίως από τη δεξιά πλευρά, με τον Μαντουέκε να δημιουργεί συνεχώς προβλήματα στην κροατική άμυνα.

Παρά την πίεση της Αγγλίας, η Κροατία βρήκε την ισοφάριση στο 36ο λεπτό. Οι Κροάτες έκλεψαν την μπάλα στη μεσαία γραμμή και ο Μπατούρινα βρέθηκε ανενόχλητος έξω από την περιοχή. Ο μέσος της Κροατίας έπιασε δυνατό σουτ και έστειλε την μπάλα στην εστία του Πίκφορντ, διαμορφώνοντας το 1-1.

Η Αγγλία πήρε ξανά το προβάδισμα στο 42ο λεπτό. Ο Ράις εκτέλεσε σωστά το κόρνερ και ο Κέιν νίκησε την κροατική άμυνα με δυνατή κεφαλιά για το 2-1. Με αυτό το γκολ, ο Άγγλος επιθετικός έφτασε τα δέκα τέρματα σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου και ισοφάρισε τον Γκάρι Λίνεκερ στην κορυφή της σχετικής λίστας για την Αγγλία.

Η Κροατία δεν έχασε την επαφή με το παιχνίδι και απάντησε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Πάσαλιτς βρήκε τον Πέρισιτς, εκείνος έστρωσε την μπάλα με το κεφάλι και ο Μούσα νίκησε τον Πίκφορντ από κοντά για το 2-2. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τέσσερα γκολ, αρκετές φάσεις και ισορροπημένο σκορ.

Η Αγγλία επέστρεψε από τα αποδυτήρια με στόχο να ανακτήσει τον έλεγχο της αναμέτρησης και χρειάστηκε μόλις δύο λεπτά για να προηγηθεί ξανά. Στο 47ο λεπτό, ο Άντερσον έδωσε εξαιρετική πάσα στον Μπέλιγχαμ, ο οποίος μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά και νίκησε τον Λιβάκοβιτς με ψύχραιμο διαγώνιο πλασέ για το 3-2.

Το τρίτο γκολ έδωσε ώθηση στην Αγγλία, η οποία πίεσε έντονα στα επόμενα λεπτά. Ο Μπέλιγχαμ απείλησε ξανά στο 48ο λεπτό, όμως ο Λιβάκοβιτς αντέδρασε σωστά. Από το κόρνερ που ακολούθησε, ο Ο’Ράιλι πήρε την κεφαλιά από καλή θέση, αλλά δεν κατάφερε να βρει στόχο.

Η πίεση των Άγγλων συνεχίστηκε. Στο 52ο λεπτό, ο Ράις δοκίμασε σουτ έξω από την περιοχή και ανάγκασε τον Κροάτη τερματοφύλακα σε δύσκολη επέμβαση. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Λιβάκοβιτς πραγματοποίησε διπλή απόκρουση, πρώτα σε κεφαλιά του Ο’Ράιλι και στη συνέχεια στο ριμπάουντ που ακολούθησε.

Στο 56ο λεπτό, ο Κέιν απείλησε ξανά την εστία της Κροατίας. Ο Λιβάκοβιτς απέκρουσε αρχικά με τα πόδια το σουτ του Άγγλου επιθετικού από τα αριστερά και στη συνέχεια σταμάτησε και το νέο πλασέ του. Ο τερματοφύλακας της Κροατίας κράτησε την ομάδα του μέσα στο παιχνίδι με συνεχόμενες επεμβάσεις, σε ένα διάστημα ξεκάθαρης αγγλικής υπεροχής.

Μετά το έντονο ξεκίνημα της Αγγλίας στο δεύτερο ημίχρονο, ο ρυθμός της αναμέτρησης έπεσε σταδιακά. Η Κροατία ισορρόπησε την κατοχή της μπάλας και προσπάθησε να μεταφέρει το παιχνίδι προς την περιοχή του Πίκφορντ. Στο 76ο λεπτό, ο Πάσαλιτς κινήθηκε από τα δεξιά και επιχείρησε σουτ μέσα από την περιοχή, όμως ο Πίκφορντ απομάκρυνε τον κίνδυνο. Ένα λεπτό αργότερα, ο Ματάνοβιτς δοκίμασε μακρινό σουτ, αλλά η μπάλα κόντραρε και ο Άγγλος τερματοφύλακας μπλόκαρε με ασφάλεια.

Η Κροατία κέρδισε μέτρα στο γήπεδο στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, όμως δεν κατάφερε να δημιουργήσει τη μεγάλη ευκαιρία που θα μπορούσε να φέρει ξανά το παιχνίδι στα ίσια. Αντίθετα, η Αγγλία βρήκε νέα μεγάλη φάση στο 82ο λεπτό. Ο Ρότζερς έβγαλε κάθετη πάσα στον Σπενς, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον Λιβάκοβιτς, αλλά ο τερματοφύλακας της Φενέρμπαχτσε έκανε ακόμη μία καθοριστική επέμβαση.

Η Αγγλία σφράγισε τη νίκη στο 85ο λεπτό. Ο Σάκα εκμεταλλεύτηκε τους χώρους στην αντεπίθεση και τροφοδότησε τον Μάρκους Ράσφορντ. Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε την προσποίηση, απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο και νίκησε τον Λιβάκοβιτς με σωστό πλασέ για το 4-2.

Το τελικό αποτέλεσμα αποτύπωσε την εικόνα της αναμέτρησης, καθώς η Αγγλία δημιούργησε περισσότερες καθαρές ευκαιρίες και αξιοποίησε κρίσιμες στιγμές του αγώνα. Η Κροατία έμεινε ανταγωνιστική για μεγάλο διάστημα, κυρίως χάρη στις επεμβάσεις του Λιβάκοβιτς, όμως η αγγλική πίεση και η αποτελεσματικότητα στην επίθεση έκριναν την πρεμιέρα υπέρ των «Τριών Λιονταριών».

ΑΓΓΛΙΑ: Πίκφορντ, Τζέιμς, Στόουνς, Κόνσα, Ο’Ράιλι, Άντερσον, Ράις (72′ Ρότζερς), Μαντουέκε (72′ Ράσφορντ), Μπέλιγχαμ (79′ Σπένς), Γκόρντον (72′ Σάκα), Κέιν

ΚΡΟΑΤΙΑ: Λιβάκοβιτς, Σούταλο, Βούσκοβιτς (66′ Πάσαλιτς), Γκβαρντιόλ, Στάνισιτς, Μόντριτς (58′ Κόβασιτς), Σούσιτς, Πέρισιτς, Πάσαλιτς (78′ Κράμαριτς), Μπατούρινα (78′ Βλάσιτς), Μούσα (66′ Ματάνοβιτς)