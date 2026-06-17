Λος Άντζελες: Αυτοκίνητο παρέσυρε έξι άτομα στο Culver City – Συνελήφθη ο οδηγός, δείτε βίντεο

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (16/6) στο Culver City του Λος Άντζελες, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε συνολικά έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και έναν αστυνομικό.

Σύμφωνα με το KTLA, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 7 μ.μ., έπειτα από κλήση για άτομο που φέρεται να είχε κλέψει αυτοκίνητο, απειλώντας τον ιδιοκτήτη του με μαχαίρι. Ο οδηγός φέρεται να παρέσυρε δύο άτομα με το όχημά του πριν αρχίσει η καταδίωξη από την Αστυνομία, ενώ στη συνέχεια χτύπησε ακόμη τέσσερα άτομα, στην προσπάθειά του να διαφύγει.

Οι αρχές δεν έχουν γνωστοποιήσει μέχρι στιγμής τη σοβαρότητα των τραυμάτων των πεζών. Παράλληλα, αρκετά οχήματα υπέστησαν υλικές ζημιές κατά τη διάρκεια της καταδίωξης.

Η Αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό, αφού εκείνος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στο drive-thru καταστήματος McDonald’s. Κατά τη διαδικασία της σύλληψης τραυματίστηκε ένας αστυνομικός. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής το κίνητρο του υπόπτου.

«Δεν ξέρω ποιο ήταν το κίνητρό του ή ποια ήταν η λογική του. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ενήργησε απερίσκεπτα και επικίνδυνα, θέτοντας σε κίνδυνο ζωές στην πόλη μας», ανέφερε η Αστυνομία της πόλης.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Ο ίδιος αντιμετωπίζει σειρά κατηγοριών, μεταξύ των οποίων και απόπειρα δολοφονίας. Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο δράστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και αντιμετωπίζει μια σειρά κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένης της απόπειρας δολοφονίας. Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.