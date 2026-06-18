Πιερρακάκης από την Πάτρα: Η οικονομική πορεία πρέπει να βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, συνέδεσε την πορεία της οικονομίας με τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, κατά την ομιλία του στην Πάτρα, στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας της ΝΔ.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί τους διαθέσιμους δημοσιονομικούς πόρους με στόχο τη μείωση των βαρών για τους πολίτες και τις οικογένειες. «Η ισχυρή πορεία της οικονομίας δεν έχει αξία αν δεν βελτιώνει την καθημερινότητα του πολίτη και με αυτή τη λογική κάναμε τη μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση στην τελευταία ΔΕΘ, με αυτή τη λογική κάναμε τις τελευταίες ημέρες τη μεγαλύτερη δέσμη μέτρων για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους, με αυτή τη λογική αξιοποιούμε κάθε ευρώ που έχουμε υπέρ των πολιτών, υπέρ των οικογενειών, για να μειώνουμε βάρη».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας αναγνώρισε ότι παραμένουν προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αντιμετώπισή τους προϋποθέτει σταθερά δημόσια οικονομικά και πολιτική σταθερότητα. Όπως πρόσθεσε, «ξέρουμε ότι υπάρχουν ακόμη προβλήματα, αλλά ξέρουμε επίσης ότι ο μόνος τρόπος για να διαχειριστείς τα προβλήματα και να ελαφρύνεις τον κόσμο από τα προβλήματα, είναι να στηρίζεις την κοινωνία πάνω σε υγιή δημόσια οικονομικά και πάνω σε πολιτική σταθερότητα».

Η αναφορά στο Eurogroup και στην οικονομική πορεία της χώρας

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στη σημερινή θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και στη συμμετοχή της χώρας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Όπως επεσήμανε, «έχουμε κατακτήσει τη θέση της χώρας στην οποία βρισκόμαστε σήμερα με ιδρώτα και, για να μην πω, με αίμα, γι’ αυτό δεν πρέπει να υπονομεύσουμε αυτήν την τεράστια εθνική προσπάθεια».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Κάποτε η Ελλάδα έβγαινε έξω από το δωμάτιο του Eurogroup για να λάβουν άλλοι αποφάσεις. Σήμερα, όμως, η Ελλάδα προεδρεύει στο Eurogroup και αυτό το έχουν πετύχει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι θυσίες του ελληνικού λαού και οι κόποι όλων μας. Και αυτό είναι μία αντανάκλαση του πού είμαστε και κυρίως του πού μπορούμε να πάμε όλοι μαζί. Διότι ξέρουμε καλά ότι πίσω από κάθε αριθμό, πίσω από κάθε πολιτική, υπάρχουν οικογένειες που δοκιμάστηκαν από την κρίση, υπάρχουν συμπολίτες μας που θέλουν να τακτοποιήσουν υποχρεώσεις και να σταθούν ξανά στα πόδια τους».

«Δίνουμε το χέρι και δεν κουνάμε το δάχτυλο»

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας έδωσε έμφαση στον ρόλο του κράτους απέναντι στους πολίτες που χρειάζονται στήριξη. «Όσο υπάρχει έστω και μία οικογένεια η οποία έχει ανάγκη τη στήριξη και την αρωγή του κράτους, το κράτος θα είναι εκεί, γιατί είμαστε μία κυβέρνηση και ένα κράτος που δίνει το χέρι του και δεν κουνάει το δάχτυλο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η προσέγγιση διαφοροποιεί την κυβέρνηση από τα υπόλοιπα κόμματα. «Και αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά σε σχέση με κάθε άλλο κόμμα, το οποίο διεκδικεί αυτή τη στιγμή τη διακυβέρνηση της χώρας μόνο με συνθήματα, μόνο με τσιτάτα, μόνο με συνειρμούς του χθες και αυτή είναι και η διαφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Η πρόωρη αποπληρωμή δανείων και το δημόσιο χρέος

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στην πορεία αποπληρωμής του χρέους, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε ακόμη μία πρόωρη αποπληρωμή δανείων της περιόδου της κρίσης. Όπως είπε, «πριν από λίγες ημέρες προχωρήσαμε σε μία ακόμη πρόωρη αποπληρωμή δανείων της περιόδου της κρίσης, δηλαδή 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ, μία κίνηση που μειώνει το βάρος των τόκων για τα επόμενα χρόνια και εξοικονομεί περίπου 180 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τον Έλληνα φορολογούμενο».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η μείωση των τόκων δημιουργεί περιθώρια για κοινωνικές πολιτικές και επενδύσεις. «Αυτό δεν το κάναμε για να εντυπωσιάσουμε τις αγορές. Κάθε ευρώ που δεν πηγαίνει σε τόκους επιστρέφει στην κοινωνία. Μπορεί να είναι φορολογική ελάφρυνση, στήριξη της οικογένειας ή επένδυση στην υγεία, στην παιδεία και στις υποδομές. Η Ελλάδα δεν μειώνει το χρέος της επειδή κάποιος το επιβάλλει. Το μειώνει γιατί μπορεί, το μειώνει γιατί δεν θέλει να περάσει το βάρος στην επόμενη γενιά, το μειώνει επειδή αναπτύσσεται, παράγει πλούτο και δεν θέλει να μεταφέρει τον λογαριασμό, όπως έκαναν όλοι οι προηγούμενοι. Αυτό είναι μία απόδειξη ότι η Ελλάδα γύρισε σελίδα και κερδίζει βαθμούς ελευθερίας για να επενδύσει περισσότερο στο μέλλον της».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας ανέφερε ακόμη ότι η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό έχει αλλάξει. «Κάποτε η χώρα μας ήταν το παράδειγμα προς αποφυγή στην Ευρώπη, αλλά σήμερα διεθνή μέσα ενημέρωσης, οικονομικοί αναλυτές και θεσμοί παρουσιάζουν την ελληνική πορεία ως παράδειγμα του τι μπορεί να πετύχει μία χώρα όταν συνδυάζει μεταρρυθμίσεις, σοβαρότητα και στρατηγική και αυτή είναι η φιλοσοφία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2019 μέχρι σήμερα».

Θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και επενδύσεις

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε στοιχεία για την αγορά εργασίας, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Όπως ανέφερε, «σήμερα η εικόνα της χώρας είναι διαφορετική, γιατί έχουν δημιουργηθεί 600.000 θέσεις εργασίας, είμαστε έτοιμοι να αγγίξουμε το ιστορικό χαμηλό στην ανεργία, έχουμε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, οι επενδύσεις και οι εξαγωγές τρέχουν».

Ο ίδιος συνέδεσε την οικονομική πορεία με την ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας. «Η Ελλάδα απέκτησε ξανά αξιοπιστία και αυτή η αξιοπιστία μεταφράζεται σε όλα τα αποτελέσματα και είναι εθνικό κεφάλαιο», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. «Πριν από λίγες ημέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι πλέον δεν είμαστε σε καθεστώς μακροοικονομικών ανισορροπιών. Για πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια έκλεισε και το τελευταίο κεφάλαιο του τι σημαίνει να είσαι σε οικονομική κρίση. Μία ολόκληρη γενιά και πολλά νέα παιδιά μεγάλωσαν ακούγοντας ότι η Ελλάδα είναι το πρόβλημα της Ευρώπης. Και σήμερα η ίδια η Ευρώπη αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα αφήνει οριστικά πίσω της εκείνη την εποχή. Αυτό δεν έγινε από τύχη, αλλά έγινε επειδή επιλέξαμε να συνδυάσουμε την ανάπτυξη με τη δημοσιονομική σοβαρότητα, γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει καλή περίοδος ανάπτυξης, καλές δουλειές, καλοί μισθοί, μείωση της ανεργίας, αν δεν κρατάμε νοικοκυρεμένα και σταθερά τα δημόσια οικονομικά μας. Και από το 2020 μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει να πετύχουμε από τις ταχύτερες μειώσεις δημοσίου χρέους που έχουν καταγραφεί διεθνώς».

Η αναφορά στις εκλογές του 2027

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στον πολιτικό στόχο της κυβέρνησης ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών. Όπως είπε, «κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και κάθε μήνας μέχρι τις εκλογές που θα γίνουν το 2027 θα είναι ένας βηματισμός βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, ένας βηματισμός για να φτάσει το μήνυμά μας σε όλη τη χώρα, για να πετύχουμε μία ιστορική τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί αυτός είναι και ο μόνος τρόπος για να μπορέσει η χώρα να συνεχίσει να πηγαίνει προς τη διαδρομή που της αξίζει και μπορεί».

Συναντήσεις στο λιμάνι και στο Επιμελητήριο Αχαΐας

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Πάτρα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης επισκέφθηκε το νέο λιμάνι της πόλης και συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΛΠΑ, Παναγιώτη Αναστασόπουλο.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στις αναπτυξιακές προοπτικές του λιμένα και στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι δύο πλευρές ανέδειξαν τη σημασία των στρατηγικών επενδύσεων για την περιφερειακή ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός σύγχρονου οικοσυστήματος καινοτομίας με επίκεντρο το λιμάνι της Πάτρας. Το σχέδιο προβλέπει τη σύνδεση της έρευνας, της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας και των λιμενικών δραστηριοτήτων.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας συναντήθηκε επίσης με τη διοίκηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Όπως ανέφερε, «η ανάπτυξη προκύπτει μέσα από τη δημιουργία νέου πλούτου, την καινοτομία, τις επενδύσεις και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής». Παράλληλα, σημείωσε ότι «η Πολιτεία οφείλει να αφαιρεί εμπόδια, να προχωρά σε κρίσιμες υποδομές και να δημιουργεί συνθήκες που θα επιτρέψουν στις τοπικές οικονομίες να αναπτύξουν πλήρως το δυναμικό τους».

Μιλώντας για το λιμάνι της Πάτρας, ο κ. Πιερρακάκης το χαρακτήρισε «σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο, όχι μόνο για τη Δυτική Ελλάδα, αλλά και για τη χώρα συνολικά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ