Ιράν: Επιβεβαίωσε τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Το Ιράν επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι υπέγραψε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, επιβεβαιώνοντας την ανακοίνωση που είχε κάνει νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, δήλωσε, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ότι το κείμενο του «Μνημονίου του Ισλαμαμπάντ» έχει οριστικοποιηθεί και φέρει τις υπογραφές των δύο προέδρων.

«Το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ οριστικοποιήθηκε με τις υπογραφές των προέδρων. Τώρα είναι η ώρα να δοκιμαστεί η εφαρμογή της συμφωνίας», δήλωσε ο Μπαγαεΐ, τονίζοντας ότι το επόμενο κρίσιμο στάδιο αφορά την πρακτική εφαρμογή των συμφωνηθέντων.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες υπέγραψαν τη συμφωνία ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως. Παράλληλα, σημείωσε ότι μια επίσημη τελετή δεν «έχει ιδιαίτερη θέση» στον σχεδιασμό της Τεχεράνης.

Η ελβετική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι η τελετή υπογραφής θα πραγματοποιούνταν την Παρασκευή σε πολυτελές ορεινό ξενοδοχείο με θέα τη λίμνη Λουκέρνη. Στην τελετή θα συμμετείχαν ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Οι δύο πλευρές είχαν δώσει στη δημοσιότητα το κείμενο της συμφωνίας την Τετάρτη, ενώ το σχέδιο προβλέπει περίοδο διαπραγματεύσεων διάρκειας δύο μηνών. Σύμφωνα με το ίδιο σχέδιο, το πρώτο βήμα θα είναι η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενός κρίσιμου ενεργειακού διαύλου για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πηγή: AFP