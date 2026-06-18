Σε ισχύ το Μνημόνιο Κατανόησης των ΗΠΑ με το Ιράν – Υπεγράφη ηλεκτρονικά από Τραμπ και Πεζεσκιάν

Οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης (MoU), όπως γνωστοποίησε τα ξημερώματα της Πέμπτης (18.06.2026) ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τεχεράνης, Εσμαΐλ Μπαγκάι. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε την υπογραφή.

Το μνημόνιο φέρει τις υπογραφές των προέδρων των δύο χωρών, του Ντόναλντ Τραμπ και του Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών. Μετά την ηλεκτρονική υπογραφή, η τελετή που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή (19.06.2026) στην Ελβετία θεωρείται πλέον άνευ αντικειμένου, ενώ η απόφαση για το εάν θα πραγματοποιηθεί κάποια συνάντηση αναμένεται να ληφθεί εντός των επόμενων ωρών.

Το ενδεχόμενο της εξ αποστάσεως υπογραφής είχε τεθεί νωρίτερα από την Τεχεράνη, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης συνάντησης στην Ελβετία. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, είχε δηλώσει: «Μέχρι στιγμής, τα σχέδιά μας για τη συνάντηση», που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία, «δεν έχουν αλλάξει» και «όσον αφορά την υπογραφή του MoU, μια από τις ιδέες είναι να γίνει από τους προέδρους των δύο χωρών, κάτι που εξετάζεται». «Αυτό θα γινόταν εξ αποστάσεως», είχε διευκρινίσει.

Νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε γνωστοποιήσει ότι το κείμενο της συμφωνίας θα υπογραφόταν από τον επικεφαλής διαπραγματευτή της και πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Από τη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει ότι η συμφωνία-πλαίσιο με το Ιράν «θα υπογραφεί σύντομα, αύριο ή ίσως την επόμενη ημέρα». Όταν ρωτήθηκε εάν σκοπεύει να παραμείνει στην Ευρώπη για την υπογραφή, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο, συμπληρώνοντας όμως πως δεν είναι ένα κείμενο που θα έπρεπε να υπογράψει ο ίδιος.

Τα βασικά σημεία του περιεχομένου της συμφωνίας έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα από Αμερικανούς αξιωματούχους και ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Μετά την ηλεκτρονική υπογραφή του MoU, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην πιθανή συνάντηση στην Ελβετία και στις επόμενες κινήσεις των δύο πλευρών.