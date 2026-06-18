Μόντο Ντουπλάντις: Παντρεύτηκε την Ντεζιρέ Ίνγκλαντερ στη Νότια Γαλλία – Δείτε φωτογραφίες

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Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης του επί κοντώ, Μόντο Ντουπλάντις, και η Σουηδή influencer και μοντέλο, Ντεζιρέ Ίνγκλαντερ, παντρεύτηκαν στις 12 Ιουνίου 2026 στη Νότια Γαλλία, ύστερα από έξι χρόνια σχέσης. Το ζευγάρι πραγματοποίησε την τελετή στο Château de Castellaras, κοντά στις Κάννες, στο πλαίσιο ενός τριήμερου εορτασμού με συγγενείς και φίλους από διάφορες χώρες.

Η γνωριμία του ζευγαριού

Η σχέση του Ολυμπιονίκη και παγκόσμιου ρέκορντμαν του επί κοντώ με τη Σουηδή influencer ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2020, σε μία περίοδο που οι ίδιοι έχουν περιγράψει ως ιδιαίτερη για την προσωπική τους ζωή.

«Γνωριστήκαμε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2020, στη γιορτή του θερινού ηλιοστασίου», δήλωσε ο Ντουπλάντις στη Vogue.

Λίγους μήνες αργότερα, λίγο πριν επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο αθλητής αποφάσισε να επικοινωνήσει ξανά με την Ίνγκλαντερ και να της ζητήσει να βγουν ραντεβού.

«Ο Μόντο μου είπε ότι θα ήθελε να με βγάλει στο πρώτο μας ραντεβού», θυμάται η Ίνγκλαντερ.

Από εκείνο το σημείο, το ζευγάρι ήρθε πιο κοντά. Εκείνη ανέπτυσσε την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ εκείνος συνέχιζε την πορεία του στον πρωταθλητισμό, καταρρίπτοντας παγκόσμια ρεκόρ και κατακτώντας χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η πρόταση γάμου στα Χάμπτονς

Τον Οκτώβριο του 2024, ο Μόντο Ντουπλάντις οργάνωσε την πρόταση γάμου στα Χάμπτονς, χωρίς η σύντροφός του να έχει αντιληφθεί τι είχε προετοιμάσει.

«Ο Μόντο μου είπε ότι θα κάναμε ένα ψηφιακό εξώφυλλο για τη Vogue Scandinavia και δεν είχα ιδέα ότι όλη η οικογένειά μου, οι καλύτεροί μου φίλοι και η οικογένειά του ταξίδευαν ταυτόχρονα προς τα Χάμπτονς», είπε η Ίνγκλαντερ.

«Μου έκανε πρόταση γάμου στην ακτή και όταν ανεβήκαμε προς το σπίτι, όλοι οι αγαπημένοι μας άνθρωποι βρίσκονταν εκεί ως έκπληξη. Ήταν τόσο ξεχωριστό να μοιραστώ μια τόσο σημαντική στιγμή με όσους αγαπάς».

Ο γάμος στη Νότια Γαλλία

Το ζευγάρι ξεκίνησε την οργάνωση του γάμου την άνοιξη του 2025. Ο Ντουπλάντις και η Ίνγκλαντερ επέλεξαν τη 12η Ιουνίου 2026 ως ημερομηνία και τη Νότια Γαλλία ως τόπο της τελετής.

Οι εορτασμοί άρχισαν με πάρτι καλωσορίσματος στη Villa Eilenroc, στην Αντίμπ. Η τελετή ακολούθησε στο Château de Castellaras, στους λόφους πίσω από τις Κάννες, ενώ το τριήμερο ολοκληρώθηκε με pool party στη Villa Castel.

«Γνωρίζαμε από την αρχή ότι θέλαμε να παντρευτούμε στη Νότια Γαλλία, καθώς έχουμε περάσει πολύ χρόνο εκεί, στο σπίτι της μητέρας μου και του συζύγου της», εξήγησε η νύφη. «Επιπλέον, βρίσκεται κοντά στη νέα μας βάση στο Μονακό».

Η Ίνγκλαντερ ανέφερε ότι αρκετές λεπτομέρειες της διοργάνωσης ήταν άγνωστες στο ζευγάρι.

«Ο Μόντο ανέλαβε κυρίως τη μουσική και το φαγητό, ενώ εγώ τα λουλούδια και τις λεπτομέρειες», είπε η Ίνγκλαντερ.

Το νυφικό και τα κοσμήματα

Για την ημέρα του γάμου, η Ντεζιρέ Ίνγκλαντερ θέλησε να τιμήσει τις σουηδικές της ρίζες. Για τον λόγο αυτό συνεργάστηκε με τη Σουηδή σχεδιάστρια Ίντα Λάντο, με την οποία είχε συνεργαστεί και στο παρελθόν.

«Παρότι επιλέξαμε τη Νότια Γαλλία, ήταν σημαντικό για μένα να φέρω μαζί μου ένα κομμάτι της καταγωγής μου», ανέφερε.

Το νυφικό, που ήταν εμπνευσμένο από την Γκρέις Κέλι, ήταν κατασκευασμένο από μεταξωτή οργάντζα. Το σχέδιο είχε μπούστο σε σχήμα καρδιάς, στενή μέση, πλούσια φούστα με μακριά ουρά και μπολερό με μακριά δαντελένια μανίκια.

Η νύφη επέλεξε κοσμήματα της Tiffany & Co., ανάμεσα στα οποία ήταν ένα μενταγιόν με διαμάντι σε σμαραγδένια κοπή και σκουλαρίκια με μαργαριτάρια και διαμάντια.

«Θυμάμαι να περπατώ μικρή στη Νέα Υόρκη και να κοιτάζω τη μεγάλη επιγραφή του Tiffany στο Μανχάταν. Σκεφτόμουν ότι θα ήθελα κάποια μέρα να φορέσω τα κοσμήματά τους. Στον γάμο μου έκαναν αυτό το όνειρο πραγματικότητα», είπε.

Το λευκό σμόκιν του Ντουπλάντις

Ο Μόντο Ντουπλάντις εμπνεύστηκε το γαμπριάτικο σύνολό του από δύο πρόσωπα: τον Τζέιμς Μποντ και τον πατέρα του.

«Ο πατέρας μου φορούσε λευκό σμόκιν στον δικό του γάμο και ήθελα να τον τιμήσω», εξήγησε.

Ο αθλητής φόρεσε λευκό σακάκι με μαύρο παντελόνι, δημιουργία του Σάμαν Αμέλ. Ο ίδιος συνδύασε το σύνολο με παπούτσια Morjas και ρολόι Omega De Ville Trésor.

Οι παράνυμφοι εμφανίστηκαν με γαλάζιες δημιουργίες της Shona Joy, ενώ οι φίλοι του γαμπρού φόρεσαν ειδικά σχεδιασμένα σμόκιν της Tiger of Sweden.

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Η τελετή με μουσική των ABBA

Η είσοδος της νύφης στην τελετή έγινε υπό τους ήχους του τραγουδιού «Slipping Through My Fingers» των ABBA.

«Μόλις ο πιανίστας άρχισε να παίζει, άρχισα να κλαίω από χαρά», θυμάται η Ίνγκλαντερ.

Η ίδια περιέγραψε την τελετή ως μία από τις πιο ήρεμες και ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της.

«Στεκόμουν δίπλα στον άνθρωπο που αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, μπροστά στους ανθρώπους που αγαπώ περισσότερο. Ένιωσα απόλυτα γειωμένη και ευτυχισμένη».

Ο Ντουπλάντις στάθηκε στη συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών, καθώς οι καλεσμένοι προέρχονταν από διαφορετικές χώρες και οικογενειακές καταβολές.

«Οι μισοί συγγενείς και φίλοι μου είναι από τη Λουιζιάνα και οι άλλοι μισοί, όπως και η σύζυγός μου και η οικογένειά της, είναι Σουηδοί. Με λίγους ακόμη διεθνείς φίλους δημιουργήθηκε ένα απίστευτο μείγμα ενέργειας. Νιώσαμε πραγματικά πόσο αγαπητοί είμαστε».

Η δεξίωση και το πάρτι

Μετά την ανταλλαγή των προσωπικών όρκων και το «δέχομαι», το ζευγάρι παρέθεσε δεξίωση με πύργο σαμπάνιας και στη συνέχεια δείπνο.

Η νύφη άλλαξε δύο φορές εμφάνιση κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Αρχικά επέλεξε ένα δαντελένιο φόρεμα της Ίντα Λάντο και αργότερα φόρεσε ένα μίνι φόρεμα του Γάλλου σχεδιαστή Αντουάν Γκερέν, διακοσμημένο με χίλια χειροποίητα φτερά χήνας.

Η γαμήλια τούρτα περιλάμβανε τα τρία βασιλικά στέμματα της Σουηδίας και το fleur-de-lis, ως αναφορά στις σουηδικές και λουιζιανές ρίζες του ζευγαριού.

Το επόμενο πρωί, οι εορτασμοί συνεχίστηκαν με pool party σε βίλα στις Κάννες. Η Ίνγκλαντερ εμφανίστηκε με φόρεμα της Vivienne Westwood, ενώ ο Ντουπλάντις επέλεξε ξανά δημιουργία της Tiger of Sweden. Λίγο αργότερα, οι δύο τους βούτηξαν στην πισίνα μαζί με φίλους τους.

Το τέλος του τριήμερου εορτασμού

Οι νεόνυμφοι περιέγραψαν το τριήμερο ως το ομορφότερο της ζωής τους, δίνοντας έμφαση στην παρουσία των οικογενειών και των φίλων τους.

«Στο αυτοκίνητο πηγαίνοντας για τον μήνα του μέλιτος κοιταχτήκαμε και αρχίσαμε να γελάμε. Αναρωτηθήκαμε: “Πώς γίνεται η ζωή να είναι αληθινή αυτή τη στιγμή;”», είπαν χαρακτηριστικά.