MAD VMA 2026: Οι νικητές της βραδιάς – Ο Akylas και οι εκρηκτικές εμφανίσεις Παπαρίζου, Ελληνίδου και Dara, δείτε βίντεο

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Τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου, στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do, με εμφανίσεις καλλιτεχνών, μουσικές συνεργασίες και βραβεύσεις. Η φετινή διοργάνωση είχε ως μία από τις κεντρικές στιγμές της την τιμητική βράβευση του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια παρουσίας του στην ελληνική δισκογραφία.

Η διοργάνωση περιλάμβανε και την κατηγορία «Καλύτερο τραγούδι ταινίας & OST by ΕΚΚΟΜΕΔ», η οποία ανέδειξε τη σύνδεση της μουσικής με τον κινηματογράφο και τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Ο Μίνως Μάτσας παρέλαβε το βραβείο για το τραγούδι της ταινίας «Καποδίστριας».

Ο Ακύλας άνοιξε τη βραδιά με το «Ferto». Ο καλλιτέχνης προχώρησε σε μικρή αλλαγή στον στίχο του τραγουδιού. Ενώ οι θεατές περίμεναν να ακούσουν τον στίχο «Βέβαια, αν κερδίσω», εκείνος τον αντικατέστησε με τη φράση «Θα στα πάρω ακόμα κι αν δεν κερδίσω». Στη συνέχεια, ο Ακύλας παρουσίασε στη σκηνή και τα «Spasto» και «Akyla Tequila».

Ξεχωριστή παρουσία στη βραδιά είχε η Dara. Η νικήτρια του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, ντυμένη στα μπλε, ερμήνευσε το «Bangaranga», το τραγούδι που οδήγησε για πρώτη φορά τη Βουλγαρία στην κορυφή του διαγωνισμού.

Στη σκηνή των Mad VMA ανέβηκε και η Antigoni Buxton, η οποία είχε εκπροσωπήσει φέτος την Κύπρο στη Eurovision. Η τραγουδίστρια παρουσίασε το «Jalla», μαζί με την Αναστασία.

Η Άντζελα Δημητρίου ερμήνευσε το «Φταίει ο έρωτας» μαζί με τη Ρία Ελληνίδου, ενώ η Έλενα Παπαρίζου παρουσίασε το νέο της τραγούδι, με τίτλο «Αλήθεια τώρα;». Η Ρία Ελληνίδου επέστρεψε στη σκηνή με το «Σαφάρι», ενώ η Μαρίνα Σάττι πραγματοποίησε live εμφάνιση στη διοργάνωση.

Μία από τις σημαντικές στιγμές της βραδιάς εκτυλίχθηκε όταν ο Αντώνης Ρέμος τιμήθηκε για τη συμπλήρωση 30 χρόνων παρουσίας και προσφοράς στο ελληνικό τραγούδι. Το τιμητικό βραβείο απένειμε ο παρουσιαστής της βραδιάς, Θέμης Γεωργαντάς. Στο πλευρό του τραγουδιστή βρέθηκε και η κουμπάρα του, Μαρία Μπεκατώρου, η οποία έχει βαφτίσει την κόρη του, Ελένη. Ο Αντώνης Ρέμος παρουσίασε επίσης ντουέτο με την Klavdia.

Η Ελένη Φουρέιρα απέσπασε το βραβείο «Best Performer», ενώ ο FY αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία «Καλύτερο Urban». Οι Lila και Toquel κέρδισαν το βραβείο για το «Καλύτερο Ντουέτο», ενώ ο APON απέσπασε το βραβείο για την «Μπαλάντα της Χρονιάς».

Ο APON εμφανίστηκε επίσης στη σκηνή μαζί με τη Μαριώ.

Οι νικητές των Mad Video Music Awards 2026 ήταν οι εξής: