Μαρίνα Ασλάνογλου: «Από μια ηλικία και μετά ερωτεύεσαι διαφορετικά»

Η Μαρίνα Ασλάνογλου μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» για τον τρόπο με τον οποίο βλέπει σήμερα τις σχέσεις, τον έρωτα και τη φάση ζωής στην οποία βρίσκεται.

Η ηθοποιός ανέφερε ότι ο χρόνος έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τους ανθρώπους που επιλέγει να βάλει στη ζωή της. Η ίδια εξήγησε ότι πλέον γνωρίζει πιο συνειδητά τι ζητά και τι δεν είναι διατεθειμένη να δεχτεί.

«Από μια ηλικία και μετά ερωτεύεσαι διαφορετικά, σκέφτεσαι διαφορετικά. Ξέρεις συνειδητά τι θέλεις και τι δεν θέλεις για να εισχωρήσει κάποιος στη ζωή σου. Εγώ έχω τον γιο μου και τον Κωνσταντίνο που έχει μεγάλο χώρο στην καθημερινότητα και στην καρδιά μου. Πρέπει να είναι κάτι άλλο. Με την έννοια: κάτι δυνατό, και εγώ δεν θα πρέπει να λύσω την εξίσωση. Να είναι απλά τα πράγματα».

Η Μαρίνα Ασλάνογλου υπογράμμισε ότι έχει μάθει να φροντίζει περισσότερο τον εαυτό της και να διεκδικεί όσα θεωρεί ότι αξίζει. Η ηθοποιός έδωσε έμφαση στην προσωπική της ισορροπία, αλλά και στην ανάγκη να υπάρχουν απλότητα και ουσία στις σχέσεις.

Παράλληλα, η ίδια αποκάλυψε ότι αυτή την περίοδο είναι μόνη από επιλογή. Η ηθοποιός σημείωσε ότι περνά καλά με τους φίλους της και το παιδί της, ενώ αναφέρθηκε και στην ψυχοθεραπεία.

«Στη φάση που είμαι τώρα είμαι πάρα πολύ καιρό μόνη μου συνειδητά. Περνάω πάρα πολύ ωραία με τους φίλους και το παιδί μου. Πήγα σε γιατρό, έκανα ψυχοθεραπεία. Το θέμα είναι να έχεις ενσυναίσθηση και να καταλαβαίνεις».