Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιραν: «Διαφωνούσα αλλά έδωσα τη συγκατάθεσή μου»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σε ανάρτησή του στα social media, ανέφερε ότι είχε «διαφορετική άποψη» για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, αλλά έδωσε την συγκατάθεσή του.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Εγώ, από θέμα αρχής, είχα διαφορετική άποψη· ωστόσο, λόγω της δέσμευσης που μου έδωσε ο αξιότιμος πρόεδρος —ως επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας— εκ μέρους του ιδίου και εκ μέρους των λοιπών μελών όσον αφορά τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του ιρανικού έθνους και του Μετώπου Αντίστασης, καθώς και λόγω της ρητής αποδοχής αυτής της ευθύνης εκ μέρους του, έδωσα τη συγκατάθεσή μου».

Στη συνέχεια του μηνύματός του, ο Χαμενεΐ υποστήριξε ότι η επίτευξη του μνημονίου κατανόησης ήταν αποτέλεσμα εκτεταμένων προσπαθειών των Ιρανών αξιωματούχων, ενώ ισχυρίστηκε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «από απελπισία χρησιμοποίησε κάθε είδους μοχλό πίεσης» για να φτάσει στη συμφωνία.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο πρόεδρος του Ιράν τον διαβεβαίωσε πως η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί τυχόν νέες απαιτήσεις από την αμερικανική πλευρά. «Δήλωσε επίσης ρητά ότι αν η αμερικανική πλευρά επιδιώξει να προβάλει υπερβολικές απαιτήσεις, δεν θα υποταχθούν σε αυτές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σημείωσε ακόμη ότι από εδώ και στο εξής τόσο ο ίδιος όσο και ο ιρανικός λαός θα αναμένουν την υλοποίηση των όρων που έχουν συμφωνηθεί.

Ταυτόχρονα, επιχείρησε να καθησυχάσει τους πιο σκληροπυρηνικούς κύκλους της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι οι μελλοντικές απευθείας διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν συνιστούν αποδοχή των αμερικανικών θέσεων.

«Είναι αυτονόητο ότι οι διαπραγματεύσεις πρόσωπο με πρόσωπο που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον δεν σημαίνουν αποδοχή της θέσης του εχθρού», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι το Ιράν θα εξέλθει από τη διαδικασία αυτή με «νίκες και επιτυχίες».

The full text of the message of Imam Sayyid Mojtaba Khamenei, the Leader of the Islamic Revolution, addressing the Iranian nation regarding the Memorandum of Understanding between the presidents of Iran and America, June 18, 2026 pic.twitter.com/9nSD2NfkVe — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) June 18, 2026

Πεζεσκιάν: «Αποτέλεσμα εθνικής αντοχής και υπεύθυνης διπλωματίας»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν υπερασπίστηκε τη συμφωνία με νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτό το κείμενο αντικατοπτρίζει τη φωνή ενός έθνους που δεν διαπραγματεύτηκε ποτέ την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία του υπό την απειλή ή την πίεση οποιουδήποτε», έγραψε.

Ο Ιρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η συμφωνία αποτελεί προϊόν της στάσης που κράτησε η χώρα του κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

«Αυτό που καταγράφηκε σήμερα είναι το αποτέλεσμα της εθνικής αντοχής, της πολιτικής λογικής και της υπεύθυνης διπλωματίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.