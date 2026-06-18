Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιραν: «Διαφωνούσα αλλά έδωσα τη συγκατάθεσή μου»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αποκάλυψε ότι, παρόλο που αρχικά διαφωνούσε, έδωσε τη συγκατάθεσή του για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, μετά από διαβεβαιώσεις του προέδρου για τη διαφύλαξη των ιρανικών δικαιωμάτων. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, υπερασπίστηκε τη συμφωνία, τονίζοντας ότι αποτελεί προϊόν εθνικής αντοχής και υπεύθυνης διπλωματίας, λίγες ώρες μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης που ανοίγει τον δρόμο για οριστικές διαπραγματεύσεις.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Wana News Agency
Φωτογραφία: Wana News Agency
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ανέφερε ότι είχε «διαφορετική άποψη» για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, αλλά έδωσε τη συγκατάθεσή του. Τόνισε πως οι μελλοντικές απευθείας διαπραγματεύσεις δεν συνιστούν αποδοχή των αμερικανικών θέσεων.
  • Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν υπερασπίστηκε τη συμφωνία, δηλώνοντας ότι «αυτό το κείμενο αντικατοπτρίζει τη φωνή ενός έθνους που δεν διαπραγματεύτηκε ποτέ την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία του». Τη χαρακτήρισε «αποτέλεσμα της εθνικής αντοχής, της πολιτικής λογικής και της υπεύθυνης διπλωματίας».
  • Οι δηλώσεις έγιναν μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια οριστική συμφωνία μέσα στους επόμενους δύο μήνες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σε ανάρτησή του στα social media, ανέφερε ότι είχε «διαφορετική άποψη» για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, αλλά έδωσε την συγκατάθεσή του.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Εγώ, από θέμα αρχής, είχα διαφορετική άποψη· ωστόσο, λόγω της δέσμευσης που μου έδωσε ο αξιότιμος πρόεδρος —ως επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας— εκ μέρους του ιδίου και εκ μέρους των λοιπών μελών όσον αφορά τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του ιρανικού έθνους και του Μετώπου Αντίστασης, καθώς και λόγω της ρητής αποδοχής αυτής της ευθύνης εκ μέρους του, έδωσα τη συγκατάθεσή μου».

Στη συνέχεια του μηνύματός του, ο Χαμενεΐ υποστήριξε ότι η επίτευξη του μνημονίου κατανόησης ήταν αποτέλεσμα εκτεταμένων προσπαθειών των Ιρανών αξιωματούχων, ενώ ισχυρίστηκε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «από απελπισία χρησιμοποίησε κάθε είδους μοχλό πίεσης» για να φτάσει στη συμφωνία.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο πρόεδρος του Ιράν τον διαβεβαίωσε πως η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί τυχόν νέες απαιτήσεις από την αμερικανική πλευρά. «Δήλωσε επίσης ρητά ότι αν η αμερικανική πλευρά επιδιώξει να προβάλει υπερβολικές απαιτήσεις, δεν θα υποταχθούν σε αυτές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σημείωσε ακόμη ότι από εδώ και στο εξής τόσο ο ίδιος όσο και ο ιρανικός λαός θα αναμένουν την υλοποίηση των όρων που έχουν συμφωνηθεί.

Ταυτόχρονα, επιχείρησε να καθησυχάσει τους πιο σκληροπυρηνικούς κύκλους της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι οι μελλοντικές απευθείας διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν συνιστούν αποδοχή των αμερικανικών θέσεων.

«Είναι αυτονόητο ότι οι διαπραγματεύσεις πρόσωπο με πρόσωπο που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον δεν σημαίνουν αποδοχή της θέσης του εχθρού», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι το Ιράν θα εξέλθει από τη διαδικασία αυτή με «νίκες και επιτυχίες».

Πεζεσκιάν: «Αποτέλεσμα εθνικής αντοχής και υπεύθυνης διπλωματίας»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν υπερασπίστηκε τη συμφωνία με νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτό το κείμενο αντικατοπτρίζει τη φωνή ενός έθνους που δεν διαπραγματεύτηκε ποτέ την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία του υπό την απειλή ή την πίεση οποιουδήποτε», έγραψε.

Ο Ιρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η συμφωνία αποτελεί προϊόν της στάσης που κράτησε η χώρα του κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

«Αυτό που καταγράφηκε σήμερα είναι το αποτέλεσμα της εθνικής αντοχής, της πολιτικής λογικής και της υπεύθυνης διπλωματίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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