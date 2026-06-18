Χαλκιδική: Πριν από 20-30 ημέρες ο θάνατος της 83χρονης που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της – Δεν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Από τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξαν οι Αρχές δεν διαφαίνεται ότι ο θάνατος της 83χρονης, που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στη Νικήτη Χαλκιδικής, οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Η ιατροδικαστής, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της νεκροψίας προσδιορίζει τον θάνατό της πριν από 20 με 30 ημέρες. Η σορός της μεταφέρεται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια νεκροτομής.

Υπενθυμίζεται ότι την 83χρονη εντόπισε νεκρή λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι η κόρη της, η οποία κάλεσε την Αστυνομία.