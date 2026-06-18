Χαλκιδική: Πριν από 20-30 ημέρες ο θάνατος της 83χρονης που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της – Δεν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια

Μια 83χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στη Νικήτη Χαλκιδικής, με τις πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστή να προσδιορίζουν τον θάνατό της πριν από 20 με 30 ημέρες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Από τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξαν οι Αρχές δεν διαφαίνεται ότι ο θάνατος της 83χρονης οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.
  • Η ιατροδικαστής προσδιορίζει τον θάνατό της πριν από 20 με 30 ημέρες, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της νεκροψίας.
  • Την 83χρονη εντόπισε νεκρή η κόρη της, ενώ η σορός της μεταφέρεται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για νεκροτομή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Από τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξαν οι Αρχές δεν διαφαίνεται ότι ο θάνατος της 83χρονης, που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στη Νικήτη Χαλκιδικής, οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Η ιατροδικαστής, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της νεκροψίας προσδιορίζει τον θάνατό της πριν από 20 με 30 ημέρες. Η σορός της μεταφέρεται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια νεκροτομής.

Υπενθυμίζεται ότι την 83χρονη εντόπισε νεκρή λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι η κόρη της, η οποία κάλεσε την Αστυνομία.

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