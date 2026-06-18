Παναθηναϊκός: «Την Παρασκευή στην Αθήνα ο Ομπράντοβιτς» γράφουν τα σερβικά ΜΜΕ

Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπασκετικού ρεπορτάζ βρίσκεται το μέλλον του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τα σενάρια να αφορούν το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ενεργό προπονητική δράση μετά την αποχώρησή του από την Παρτιζάν.

Σύμφωνα με σερβικά ΜΜΕ, ο Σέρβος τεχνικός αποτελεί βασικό στόχο του Παναθηναϊκού για την τεχνική ηγεσία, μετά την αποχώρηση του Εργκίν Αταμάν, με τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας του συλλόγου να επικεντρώνεται στην περίπτωσή του.

Όπως αναφέρει το «Sport Klub», ο Ομπράντοβιτς αναμένεται την Παρασκευή (19/6) στην Αθήνα, όπου και εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν κρίσιμες επαφές με την πλευρά του Παναθηναϊκού, με στόχο την ενδεχόμενη συμφωνία.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι ο έμπειρος προπονητής αναμένεται να λάβει την οριστική του απόφαση για το μέλλον του έως το τέλος του Ιουνίου, όπως έχει ο ίδιος αφήσει να εννοηθεί σε δηλώσεις του.

«Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναμένεται να ταξιδέψει την Παρασκευή το απόγευμα (19 Ιουνίου) από το Βελιγράδι στην Αθήνα, όπου οι διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό αναμένεται να εισέλθουν στην τελική τους φάση», αναφέρει χαρακτηριστικά το ρεπορτάζ, συνεχίζοντας: «Εκτιμάται ότι έως το τέλος της εβδομάδας θα υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια, ενώ ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θα λάβει την οριστική του απόφαση για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του – εφόσον επιστρέψει στην προπονητική δράση – μέχρι το τέλος του μήνα.»