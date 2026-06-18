Παναθηναϊκός: «Την Παρασκευή στην Αθήνα ο Ομπράντοβιτς» γράφουν τα σερβικά ΜΜΕ

Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπασκετικού ρεπορτάζ βρίσκεται το μέλλον του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με σερβικά ΜΜΕ να αναφέρουν ότι την Παρασκευή (19/6) θα βρεθεί στην Αθήνα για κρίσιμες επαφές με τον Παναθηναϊκό.

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Αθλητισμός

ΟΜΠΡΑΝΤΟΒΙΤΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύμφωνα με σερβικά ΜΜΕ, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί βασικό στόχο του Παναθηναϊκού για την τεχνική ηγεσία, μετά την αποχώρηση του Εργκίν Αταμάν.
  • Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναμένεται την Παρασκευή (19/6) στην Αθήνα για κρίσιμες επαφές με την πλευρά του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με το «Sport Klub».
  • Ο έμπειρος προπονητής αναμένεται να λάβει την οριστική του απόφαση για το μέλλον του έως το τέλος του Ιουνίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπασκετικού ρεπορτάζ βρίσκεται το μέλλον του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τα σενάρια να αφορούν το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ενεργό προπονητική δράση μετά την αποχώρησή του από την Παρτιζάν.

Σύμφωνα με σερβικά ΜΜΕ, ο Σέρβος τεχνικός αποτελεί βασικό στόχο του Παναθηναϊκού για την τεχνική ηγεσία, μετά την αποχώρηση του Εργκίν Αταμάν, με τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας του συλλόγου να επικεντρώνεται στην περίπτωσή του.

Όπως αναφέρει το «Sport Klub», ο Ομπράντοβιτς αναμένεται την Παρασκευή (19/6) στην Αθήνα, όπου και εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν κρίσιμες επαφές με την πλευρά του Παναθηναϊκού, με στόχο την ενδεχόμενη συμφωνία.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι ο έμπειρος προπονητής αναμένεται να λάβει την οριστική του απόφαση για το μέλλον του έως το τέλος του Ιουνίου, όπως έχει ο ίδιος αφήσει να εννοηθεί σε δηλώσεις του.

«Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναμένεται να ταξιδέψει την Παρασκευή το απόγευμα (19 Ιουνίου) από το Βελιγράδι στην Αθήνα, όπου οι διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό αναμένεται να εισέλθουν στην τελική τους φάση», αναφέρει χαρακτηριστικά το ρεπορτάζ, συνεχίζοντας: «Εκτιμάται ότι έως το τέλος της εβδομάδας θα υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια, ενώ ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θα λάβει την οριστική του απόφαση για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του – εφόσον επιστρέψει στην προπονητική δράση – μέχρι το τέλος του μήνα.»

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