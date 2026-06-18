Οι ΗΠΑ ήραν και επίσημα τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια – Η ανακοίνωση της CENTCOM

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε επισήμως την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια των Στενών του Ορμούζ, κίνηση που εντάσσεται στην εφαρμογή συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Η άρση επιτρέπει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, ωστόσο αμερικανικά πολεμικά πλοία παραμένουν στην περιοχή για την τήρηση των όρων της συμφωνίας.

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Διεθνή Νέα

Ορμούζ
Ένας άνδρας περπατάει κατά μήκος της ακτής στο Khor Fakkan στα ΗΑΕ, καθώς πετρελαιοφόρα και φορτηγά πλοία παρατάσσονται στο στενό του Ορμούζ. Φωτογραφία: Altaf Qadri/AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε επισήμως την άρση του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια των Στενών του Ορμούζ, σε μία ακόμη κίνηση εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.
  • Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) διευκρίνισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «δεν παρεμποδίζουν τη διέλευση πλοίων προς ή από τα ιρανικά λιμάνια», μια εξέλιξη κομβικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.
  • Παρά την άρση του αποκλεισμού, αμερικανικά πολεμικά πλοία παραμένουν στην περιοχή για να διασφαλίσουν ότι «όλες οι πτυχές της συμφωνίας τηρούνται, εφαρμόζονται και παραμένουν πλήρως σε ισχύ».

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Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε επισήμως την άρση του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια που βρίσκονται στα Στενά του Ορμούζ, σε μία ακόμη κίνηση εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις τερμάτισαν σήμερα τον αποκλεισμό «όλης της θαλάσσιας κυκλοφορίας που εισέρχεται και εξέρχεται από τα ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές», σύμφωνα με τις οδηγίες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ελεύθερη η ναυσιπλοΐα προς τα ιρανικά λιμάνια

Η CENTCOM διευκρίνισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «δεν παρεμποδίζουν τη διέλευση πλοίων προς ή από τα ιρανικά λιμάνια στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν».

Η εξέλιξη θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας, από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Παραμένουν στην περιοχή αμερικανικά πολεμικά πλοία

Παρά την άρση του αποκλεισμού, οι ΗΠΑ ξεκαθάρισαν ότι πολεμικά πλοία του αμερικανικού ναυτικού εξακολουθούν να βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι ναυτικές δυνάμεις παραμένουν εκεί «για να διασφαλίσουν ότι όλες οι πτυχές της συμφωνίας τηρούνται, εφαρμόζονται και παραμένουν πλήρως σε ισχύ».

Η απόφαση έρχεται λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων ότι οι δύο χώρες δεσμεύονται να διασφαλίσουν την ελεύθερη και ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο του νέου μνημονίου κατανόησης.

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