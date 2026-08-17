Μετά το καθήκον η… τρυφερότητα: Πυροσβέστης έδωσε νερό σε μικρό σκαντζόχοιρο μετά τη φωτιά στη Λήμνο – ΦΩΤΟ

Ένας Έλληνας πυροσβέστης στη Λήμνο επέδειξε αξιοθαύμαστη τρυφερότητα δίνοντας νερό σε έναν μικρό σκαντζόχοιρο που βρέθηκε ανυπεράσπιστος μετά από φωτιά στην περιοχή Ρυάκια, κοντά στα Λύχνα. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων είχε θέσει νωρίτερα την πυρκαγιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας τα χειρότερα. Η Κοινότητα Λύχνων μοιράστηκε τις φωτογραφίες της τρυφερής αυτής στιγμής, τονίζοντας τον σεβασμό στη ζωή.

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υροσβέστης δίνει νερό σε σκαντζόχοιρο μετά τη φωτιά στη Λήμνο
ΠΗΓΗ: limnoslive.gr
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μετά τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Ρυάκια, κοντά στα Λύχνα, ένας μικρός σκαντζόχοιρος βρέθηκε ανυπεράσπιστος και ένας πυροσβέστης έσπευσε να του δώσει νερό.
  • Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα και η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, προστατεύοντας το χωριό.
  • Η Κοινότητα Λύχνων μοιράστηκε τις φωτογραφίες αυτής της τρυφερής στιγμής, τονίζοντας πως «Αυτές οι στιγμές ζεσταίνουν την καρδιά μας και δείχνουν σεβασμό στη ζωή».

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Μετά το καθήκον η… τρυφερότητα. Οι Έλληνες πυροσβέστες και αυτό το καλοκαίρι μας κάνουν περήφανους όχι μόνο γιατί ρίχνονται με αυτοθυσία στα πύρινα μέτωπα αλλά και γιατί η ανθρωπιά τους είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη.

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Δεν είναι λίγες οι φορές που τους έχουμε δει να σώζουν και να φροντίζουν ζώα όπως συνέβη και στη Λήμνο.

Συγκεκριμένα, μετά τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Ρυάκια, κοντά στα Λύχνα, ένας μικρός σκαντζόχοιρος βρέθηκε ανυπεράσπιστος μέσα σε ένα αφιλόξενο τοπίο και ένας πυροσβέστης έσπευσε να του δώσει νερό.

Πυροσβέστης δίνει νερό σε σκαντζόχοιρο μετά τη φωτιά στη Λήμνο
ΠΗΓΗ: limnoslive.gr

Λίγη ώρα νωρίτερα σύμφωνα με το limnoslive.gr, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη για να περιορίσουν τη φωτιά και να μην πλησιάσει προς το χωριό. Η άμεση επέμβασή τους απέτρεψε τα χειρότερα και η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Μόλις τα νέα από το μέτωπο ήταν καλά ο πυροσβέστης γονάτισε στο έδαφος και φρόντισε στοργικά τον σκαντζόχοιρο.

Πυροσβέστης δίνει νερό σε σκαντζόχοιρο μετά τη φωτιά στη Λήμνο
ΠΗΓΗ: limnoslive.gr

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν αυτή την τρυφερή στιγμή που έρχεται εμφατικά να τονίσει ότι οι πυροσβέστες είναι μικροί ήρωες της καθημερινότητας, απλώς φοράνε στολή και όχι μπέρτα…

Πυροσβέστης δίνει νερό σε σκαντζόχοιρο μετά τη φωτιά στη Λήμνο
ΠΗΓΗ: limnoslive.gr

Η Κοινότητα Λύχνων μοιράστηκε τις φωτογραφίες, γράφοντας: «Αυτές οι στιγμές ζεσταίνουν την καρδιά μας και δείχνουν σεβασμό στη ζωή. Μετά τη φωτιά ο πυροσβέστης δίνει νερό σ’ ένα μικρό σκαντζοχοιράκι… Τα λόγια είναι περιττά».

Μια μικρή πράξη που κράτησε ίσως μόνο λίγα λεπτά, αλλά ήταν αρκετή για να μας θυμίσει κάτι πολύ απλό, ότι πίσω από τη στολή υπάρχει ένας άνθρωπος και μπροστά του μια ζωή που άξιζε τη βοήθειά του.

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