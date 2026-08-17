«Πυρετός» για τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ – Όλα τα ονόματα

Η αξιολόγηση των βιογραφικών ήταν μεθοδική και στη Χαριλάου Τρικούπη. Είναι σχεδόν έτοιμοι για την έναρξη του προεκλογικού αγώνα.

Της ΜΑΡΙΤΙΝΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Μέσα Αυγούστου, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι στις παραλίες, αλλά στο ΠΑΣΟΚ, ξέρουν καλά ότι ο χρόνος λιγοστεύει. Με την επιστροφή στην καθημερινότητα και με την έλευση του φθινοπώρου, η χώρα μπαίνει και με τη βούλα σε προεκλογική περίοδο, ανεξάρτητα από το πότε θα στηθούν τελικά οι κάλπες. Σε αυτό το πλαίσιο, στη Χαριλάου Τρικούπη είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να συγκροτήσουν ψηφοδέλτια.

Η δουλειά άλλωστε έχει γίνει. Η αξιολόγηση των βιογραφικών ήταν μεθοδική και στο ΠΑΣΟΚ είναι ήδη σχεδόν έτοιμοι. Δε θα μπορούσαν βεβαίως να μην κρατούν χώρο για «εκπλήξεις», αφού αφενός σε αυτές ποντάρει κάθε κόμμα λίγο πριν από τις εκλογές, αφετέρου δεν έχουν κλείσει ακόμα οι «μεταγραφές» στελεχών που χειρίζεται προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε επίπεδο βουλευτών του κόμματος, λίγες μόνο θα είναι οι αλλαγές. Παραδοσιακά τελευταίο κλείνει το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, με τον Δημήτρη Μάντζο, να μετακομίζει στον Βόρειο Τομέα Αθηνών και τον Παναγιώτη Δουδωνή στη Λέσβο. Οι υπόλοιποι βουλευτές που εξελέγησαν με το ΠΑΣΟΚ το 2023 θα είναι εκ νέου υποψήφιοι στις περιφέρειές τους. Τα μοναδικά ονόματα που έχουν ακουστεί ως αυτή την ώρα για εκλόγιμη θέση στο Επικρατείας, που κρατείται κρυφό, είναι αυτά του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά και του ακαδημαϊκού Αντώνη Καραμπατζού.

Στην Α’ Αθήνας υποψήφιοι θα είναι εκ νέου ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Παύλος Γερουλάνος, ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός, ο πρώην υπουργός Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Γιώργος Αποστολόπουλος.

Στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, πέραν της νυν βουλευτή Μιλένας Αποστολάκη, υποψήφιος θα είναι ο Δ. Μάντζος, ο Παναγιώτης Γκανιάτσος και η Ρένια Ζαρκαδούλα. Στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, μαζί με τη βουλευτή Νάντια Γιαννακοπούλου, υποψήφιος θα είναι ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του κόμματος Λευτέρης Καρχιμάκης, αλλά και ο Θανάσης Κατερινόπουλος.

Στο ψηφοδέλτιο του Νοτίου Τομέα Αθηνών, δίπλα στον νυν βουλευτή Παύλο Χρηστίδη θα φιγουράρει το όνομα της πρώην υπουργού Αννας Διαμαντοπούλου, καθώς και εκείνα του τομεάρχη Δικαιοσύνης Χρήστου Κακλαμάνη, της Τόνιας Αντωνίου κ.ά.

Στην Ανατολική Αττική θα είναι εκ νέου υποψήφιος ο νυν βουλευτής Μανώλης Χριστοδουλάκης, όπως επίσης η Βάσια Αναστασίου και ο Γιάννης Ράπτης, αμφότεροι μέλη της ΚΠΕ του κόμματος, ενώ για τη Δυτική Αττική ακούγονται ονόματα όπως της Μαρίας Απατζίδη, αλλά και της Αγγελικής Αδαμοπούλου, πρώην βουλευτή του ΜέΡΑ25.

Στην Αιτωλοακαρνανία, δίπλα στη βουλευτή Χριστίνα Σταρακά θα είναι υποψήφιοι ο Γιώργος Καλλιακμάνης και ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Στην Αργολίδα, μαζί με τον βουλευτή Ανδρέα Πουλά, υποψήφιος θα είναι ο Παναγιώτης Ψυχογιός, μέλος της ΚΠΕ, ενώ στηνΑρκαδία, υποψήφιοι μαζί με τον βουλευτή Ευάγγελο Γιαννακούρα (που πήρε τη θέση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου) θα είναι ο Κώστας Παπαγεωργίου μέλος της ΚΠΕ και πιθανόν ο Γιώργος Φαράντος που προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στην Αχαΐα, πλάι στο όνομα του βουλευτή και πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, υποψήφιοι αναμένεται να είναι οι Κατερίνα Σολωμού, Γιώργος Καρβουνιάρης, Αθανάσιος Πετρόπουλος και Ολυμπία Λόη.

Στη Βοιωτία, μαζί με τον βουλευτή Γιώργο Μουλκιώτη ακούγεται ότι θα βρεθεί εκ νέου ο πρώην υποψήφιος Λάμπρος Σκάρλας. Στη Δράμα, μαζί με τον βουλευτή Τάσο Νικολαΐδη, υποψήφια αναμένεται να είναι η Χαρά Κεφαλίδου, πρώην βουλευτής και στενή συνεργάτις της Α. Διαμαντοπούλου, ενώ στα Δωδεκάνησα, μαζί με τον βουλευτή Γιώργο Νικητιάδη, ακούγεται ότι θα πολιτευτούν ο Παναγιώτης Κουνάκης, ο Φώτης Χατζηδιάκος και ο Νικηφόρος Παπανικόλας. Την ίδια ώρα, στην Εύβοια, εκ νέου υποψήφια είναι η βουλευτής Κατερίνα Καζάνη, στην Ηλεία ο Μιχάλης Κατρίνης, η Μαρινίκη Θεοδώρου και ο Κώστας Τσεργιώνης και στο Ηράκλειο της Κρήτης, οι νυν βουλευτές Ελένη Βουτσινά και Φραγκίσκος Παρασύρης, με τον Ν. Ανδρουλάκη να υπόσχεται «εκπλήξεις», αλλά και πολλά ονόματα να ακούγονται στο μεταξύ, όπως αυτά της Λένας Μπορμπουδάκη, του Γιώργου Ξυλούρη, του Λάμπρου Βαμβακά και του Νίκου Σκουλά.

Στην Α’ Θεσσαλονίκης, υποψήφιοι θα είναι η Ράνια Θρασκιά, ο Πέτρος Παππάς και ο Μιχάλης Χουρδάκης, όλοι τους «μεταγραφές» στο ΠΑΣΟΚ, ενώ ακούγονται ακόμα τα ονόματα του πρώην υπουργού Μάρκου Μπόλαρη, του Μιχάλη Πάππου, του Ευρυβιάδη Ελευθεριάδη, του Πέτρου Λεκάκη, του Αργύρη Αργυριάδη κ.ά. Στη Β’ Θεσσαλονίκης υποψήφιος θα είναι εκ νέου ο Θανάσης Γλαβίνας, ενώ ακούγεται και το όνομα του Γιάννη Μπατζαρακίδη.

Υποψήφιος στα Ιωάννινα θα είναι εκ νέου ο βουλευτής Γιάννης Τσίμαρης και μαζί του ο Βασίλης Γαρδίκος, ενώ στην Κέρκυρα, θα είναι εκ νέου υποψήφιος ο βουλευτής Δημήτρης Μπιάγκης. Υποψήφιος στο Κιλκίς θα είναι ξανά ο βουλευτής Στέφανος Παραστατίδης και στην Κοζάνη ο βουλευτής Πάρις Κουκουλόπουλος και η Ολγα Μαρκογιαννάκη. Στη Λακωνία υποψήφια θα είναι ξανά η βουλευτής Νάγια Γρηγοράκου, ενώ στη Λάρισα, πλάι στο όνομα της βουλευτή Ευαγγελίας Λιακούλη, θα βρεθεί και εκείνο του νομικού Θωμά Παπαλιάγκα. Στο Λασίθι θα είναι ξανά υποψήφια η Κατερίνα Σπυριδάκη και στο Ρέθυμνο ο βουλευτής Μανώλης Χνάρης. Συνολικά στην Κρήτη, πολλές υποψηφιότητες τις χειρίζεται ο Ν. Ανδρουλάκης, με αποτέλεσμα να αναμένονται εκπλήξεις, ακόμα και την τελευταία στιγμή.

Στη Ροδόπη θα είναι ξανά υποψήφιος ο εν ενεργεία βουλευτής Ιλχάν Αχμέτ, στη Χαλκιδική ο βουλευτής Απόστολος Πάνας και στη Χίο ο βουλευτής Σταύρος Μιχαηλίδης, στα Τρίκαλα υποψήφιος θα είναι ο Γιώργος Οικονόμου, ενώ ακούγεται το όνομα του πρώην βουλευτή Χρήστου Μαγκούφη.

Για το ψηφοδέλτιο της Α’ Πειραιά βέβαιο θεωρείται ότι θα είναι εκ νέου υποψήφια η Μάρα Κουκουδάκη, όπως και η Γεωργία Γεννιά, ενώ ακούγονται ακόμα τα ονόματα της Στέλλας Βαρτελάτου και του ναυάρχου ε.α. Ευάγγελου Αποστολάκη, εφόσον ευοδωθεί η «μεταγραφή» του στο «πράσινο» στρατόπεδο. Στη Β’ Πειραιά θεωρείται βέβαιο ότι θα πολιτευτεί ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο δημοσιογράφος Στέφανος Κωνσταντινίδης και πιθανότατα η Νίνα Κασιμάτη, εφόσον ευοδωθεί η επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ.

Στην Κορινθία, υποψήφιοι αναμένεται να είναι η Κατερίνα Ταγαρά και ο Νίκος Δήμας, ενώ ακούγεται και το όνομα του πρώην δημάρχου Νεμέας Βαγγέλη Ανδριανάκου, στην Ημαθία ο προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ Αντώνης Μαρκούλης, ο Νίκος Τσιαμήτρος και ο Νίκος Μπρουσκέλης.

Στις Σέρρες υποψήφιοι θα είναι πιθανότατα ο Παναγιώτης Καρίπογλου, ο Λευτέρης Αβραμάκης, άρτι αφιχθείς από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Τρέντσιος και ο Γιώργος Στάμτσης. Στην Καστοριά θα πολιτευτεί η επίσης επιστρέψασα από τον ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπία Τελιγιορίδου, στη Φλώρινα ο γιατρός Λάζαρος Λαβασίδης και στην Πιερία ο επίσης γιατρός Κωνσταντίνος Κουτρούπας.

Ενδιαφέρον αποκτούν για το ΠΑΣΟΚ οι υποψηφιότητες στην Πέλλα, καθώς ακόμα παραμένει ζητούμενο αν θα επιστρέψει η Θεοδώρα Τζάκρη, με δεδομένο τον νέο όρο περί θητειών στο καταστατικό του κόμματος. Στην Καρδίτσα θα είναι υποψήφιοι ο Σωτήρης Παπαγεωργίου, μέλος της ΚΠΕ, ο Δημήτρης Τσιαντής, ενώ ακούγεται και το όνομα του αντιπροέδρου του ΔΣΑ Κωνσταντίνου Καρέτσου.

Στο «πράσινο» ψηφοδέλτιο της Φθιώτιδας αναμένεται να επανακάμψει ο πρώην βουλευτής Νίκος Τσώνης, αλλά και ο Βαγγέλης Τσόγκας, ενώ στην Αρτα θα είναι υποψήφιοι ο Χρήστος Γκόγκας και πιθανώς ο Χρήστος Μέγας και ο Σωτήρης Γεωργούλας, και στην Πρέβεζα ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος και ο Γιώργος Δημητρίου.

Για το ψηφοδέλτιο στη Μεσσηνία ακούγονται τα ονόματα του Παναγιώτη Αδαμόπουλου, του Μενέλαου Γερονικολού και του Παναγιώτη Παπαντωνίου. Στον Εβρο ακούγεται το όνομα του Σταύρου Βαβία και στην Καβάλα εκείνα των Χάρη Σεϊτανίδη, Λεωνίδα Παππά και Στέλλας Αργυρίου.

Σίγουρη είναι η υποψηφιότητα το γνωστού ηθοποιού Μιχάλη Αεράκη στα Χανιά, ενώ ακούγεται και το όνομα της Μαρίας Δαφέρμου, ενώ τέλος στις Κυκλάδες ακούγεται πιθανό να πολιτευτούν οι Γιάννης Πολυχρονάκος, Νάντια Σαλτερή, Γιάννης Λιγνός και Μιχάλης Χάλαρης.

Οι λίστες βέβαια είναι ακόμα ανοιχτές και δεν αποκλείονται… καραμπόλες, με τη Χαριλάου Τρικούπη, πάντως, να έχει διανύσει το μεγαλύτερο κομμάτι της πορείας προς τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Τον δικό τους ρόλο θα παίξουν οι «μεταγραφές» που προωθούνται από τον ίδιο τον Ν. Ανδρουλάκη, αλλά και οι «εκπλήξεις» που επιφυλάσσει σε επίπεδο «λαμπερών» ονομάτων.