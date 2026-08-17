Το «πάμε να τα πιούμε» του Καραλή μετά το ασημένιο μετάλλιο – Η θριαμβευτική υποδοχή του στη βάση της ελληνικής ομάδας – ΒΙΝΤΕΟ

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Ο Εμμανουήλ Καραλής άφησε για ακόμη μία φορά ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοικτού στίβου του Μπέρμιγχαμ, φέρνοντας στην Team Hellas το ασημένιο μετάλλιο στο επί κοντώ.

Ο Μόντο Ντουπλάντις ζορίστηκε αρκετά από τον Έλληνα αθλητή αλλά κατέρριψε το ρεκόρ αγώνων με άλμα στα 6,15 μ., και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με άλμα στα 6,00 μ..

Η θριαμβευτική υποδοχή στη βάση της ελληνικής ομάδας

Λίγο μετά την απονομή των μεταλλίων και την παρουσία του στο βάθρο των νικητών, ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε στη βάση της ελληνικής αποστολής και χειροκροτήθηκε!

Όσα μέλη της ελληνικής αποστολής είχαν παραμείνει στο ξενοδοχείο της Team Hellas, υποδέχθηκαν τον Έλληνα πρωταθλητή και τον χειροκρότησαν για την επιτυχία του, με την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα να του δίνει μια αγκαλιά.

«Πάμε να τα πιούμε»

«Έλα Μανόλο, έχει πάρτι μέσα» του φώναζαν μέλη της ελληνικής αποστολής, με τον Καραλή να απαντά «Πάμε να τα πιούμε»!