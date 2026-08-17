Το «πάμε να τα πιούμε» του Καραλή μετά το ασημένιο μετάλλιο – Η θριαμβευτική υποδοχή του στη βάση της ελληνικής ομάδας – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο επί κοντώ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοικτού στίβου του Μπέρμιγχαμ, με τον Μόντο Ντουπλάντις να κερδίζει το χρυσό. Μετά την απονομή, ο Έλληνας πρωταθλητής επέστρεψε στη βάση της ελληνικής αποστολής όπου έτυχε θριαμβευτικής υποδοχής και δήλωσε «Πάμε να τα πιούμε».

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθλητισμός

Εμμανουήλ Καραλής
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο επί κοντώ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοικτού στίβου του Μπέρμιγχαμ.
  • Ο Μόντο Ντουπλάντις κατέρριψε το ρεκόρ αγώνων με άλμα στα 6,15 μ. και κατέκτησε το χρυσό, με τον Καραλή να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 6,00 μ..
  • Λίγο μετά την απονομή, ο Έλληνας πρωταθλητής επέστρεψε στη βάση της ελληνικής ομάδας όπου τον υποδέχτηκαν θριαμβευτικά, δηλώνοντας «Πάμε να τα πιούμε»!

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Εμμανουήλ Καραλής άφησε για ακόμη μία φορά ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοικτού στίβου του Μπέρμιγχαμ, φέρνοντας στην Team Hellas το ασημένιο μετάλλιο στο επί κοντώ.

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Ασημένιος ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα

Ο Μόντο Ντουπλάντις ζορίστηκε αρκετά από τον Έλληνα αθλητή αλλά κατέρριψε το ρεκόρ αγώνων με άλμα στα 6,15 μ., και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με άλμα στα 6,00 μ..

Η θριαμβευτική υποδοχή στη βάση της ελληνικής ομάδας

Λίγο μετά την απονομή των μεταλλίων και την παρουσία του στο βάθρο των νικητών, ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε στη βάση της ελληνικής αποστολής και χειροκροτήθηκε!

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Άνετα στον τελικό του επί κοντώ ο Εμμανουήλ Καραλής – ΒΙΝΤΕΟ

Όσα μέλη της ελληνικής αποστολής είχαν παραμείνει στο ξενοδοχείο της Team Hellas, υποδέχθηκαν τον Έλληνα πρωταθλητή και τον χειροκρότησαν για την επιτυχία του, με την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα να του δίνει μια αγκαλιά.

Εμμανουήλ Καραλής: Ορκίστηκε σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού – Δείτε φωτογραφίες

 

«Πάμε να τα πιούμε»

«Έλα Μανόλο, έχει πάρτι μέσα» του φώναζαν μέλη της ελληνικής αποστολής, με τον Καραλή να απαντά «Πάμε να τα πιούμε»!

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ