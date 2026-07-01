Εμμανουήλ Καραλής: Ορκίστηκε σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού – Δείτε φωτογραφίες

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Ο Εμμανουήλ Καραλής ορκίστηκε σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ εντάχθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις, μαζί με ακόμη έξι Ολυμπιονίκες, στο πλαίσιο της θεσμικής αναγνώρισης για τη διάκρισή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Η τελετή της ορκωμοσίας

Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση της τρίτης θέσης από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League του Παρισιού.

Στην τελετή έδωσαν το «παρών» και οι υπόλοιποι Ολυμπιονίκες που εντάχθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Την ορκωμοσία τέλεσε ο πρωταθλητής πυγμαχίας και αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, Διονύσης Ψυχογιός.

Μετά την τελετή, ο Εμμανουήλ Καραλής δημοσίευσε φωτογραφίες από την ορκωμοσία στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι τιμή μου που εντάχθηκα στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Μια τιμή αντάξια των Ολυμπιονικών», ανέφερε στη δήλωσή του.