Γαλλία – Σουηδία 3-0: Με πρωταγωνιστές Εμπαπέ και Ολίσε στους «16» του Μουντιάλ 2026 – Δείτε τα γκολ

Η Γαλλία νίκησε με 3-0 τη Σουηδία στο Νιου Τζέρσεϊ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, όπου θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη την Κυριακή (05/07, 00:00). Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάμπ έλεγξε το μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και έφτασε στη νίκη με δύο γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ και ένα του Μπαρκολά.

Οι τρικολόρ άργησαν να βρουν ρυθμό, καθώς η Σουηδία κράτησε στο πρώτο 25λεπτο τους Γάλλους μακριά από την εστία του Ζέτερστρεμ. Η ομάδα του Γκρέιαμ Πότερ είχε την πρώτη τελική στο 3ο λεπτό, όταν ο Ίσακ βρέθηκε σε θέση βολής και πλάσαρε, όμως ο Μενιάν μπλόκαρε χωρίς δυσκολία.

Η Γαλλία απάντησε με προσπάθειες των Ντιν, Εμπαπέ και Μπαρκολά, χωρίς όμως να βρει άμεσα το γκολ. Στο 20ό λεπτό, ο Ολίσε έκλεψε την μπάλα και τροφοδότησε κάθετα τον Εμπαπέ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Η πίεση της Γαλλίας και το γκολ του Εμπαπέ

Μετά το πρώτο ημίωρο, η Γαλλία ανέβασε την έντασή της και δημιούργησε συνεχόμενες ευκαιρίες. Στο 30ό λεπτό, ο Ζέτερστρεμ σταμάτησε τον Ραμπιό, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Εμπαπέ σημάδεψε το δοκάρι με δεξί πλασέ μέσα από την περιοχή.

Στο 36ο λεπτό, ο Ολίσε έφτασε κοντά σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά γκολ της διοργάνωσης, όταν επιχείρησε γυριστό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα σταμάτησε ξανά στο δοκάρι και στη συνέχεια ο Ντεμπελέ αστόχησε από πλεονεκτική θέση.

Η πίεση των Γάλλων απέδωσε στο 45ο λεπτό. Ο Εμπαπέ πήρε την μπάλα από τα αριστερά, απέφυγε αντίπαλο αμυντικό και πλάσαρε με το δεξί στην απέναντι γωνία, ανοίγοντας το σκορ για το 1-0. Με αυτό το γκολ, ο αρχηγός της Γαλλίας έφτασε τα 17 τέρματα σε Παγκόσμια Κύπελλα.

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Στο πρώτο ημίχρονο, η Γαλλία είχε σαφή υπεροχή. Οι παίκτες του Ντεσάμπ εκτέλεσαν έξι κόρνερ και κατέγραψαν 15 τελικές προσπάθειες, από τις οποίες οι έξι ήταν προς την εστία. Από την πλευρά της, η Σουηδία είχε τρία σουτ και μόλις ένα προς την εστία του Μενιάν.

Ο Μπαρκολά και το δεύτερο γκολ του Εμπαπέ

Η Γαλλία μπήκε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 53ο λεπτό, ο Ολίσε πέρασε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Μπαρκολά, ο οποίος πλάσαρε ιδανικά με το δεξί μέσα από την περιοχή και έκανε το 2-0.

Η Σουηδία δυσκολεύτηκε να αντιδράσει, ενώ η Γαλλία συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό. Ο Ζέτερστρεμ απέκρουσε προσπάθειες των Κουντέ και Ολίσε, όμως δεν μπόρεσε να σταματήσει ξανά τον Εμπαπέ στο 74ο λεπτό. Ο Ολίσε έδωσε ακόμη μία κάθετη πάσα και ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης πλάσαρε με το δεξί για το 3-0, φτάνοντας τα 18 γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ.

Η τελευταία αξιόλογη στιγμή της αναμέτρησης ανήκε στη Σουηδία. Στο 88ο λεπτό, ο Γκιόκερες πλάσαρε μέσα από την περιοχή, όμως ο Μενιάν απέκρουσε και κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Η Γαλλία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με μία από τις πιο πειστικές εμφανίσεις της στη διοργάνωση. Η ομάδα του Ντεσάμπ πήρε την πρόκριση με καθαρό σκορ και θα συνεχίσει στη φάση των «16», όπου θα βρει απέναντί της την Παραγουάη, η οποία απέκλεισε τη Γερμανία.

Διαιτητής: Ντ. Μάκελι (Ολλανδία)

Κίτρινες :

Κόκκινες:

ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάμπ): Μενιάν, Ντιν (78` Τεό Ερναντέζ), Ουπαμεκανό, Κουντέ (75` Γκούστο), Σαλιμπά, Τσουαμενί, Ραμπιό, Ντεμπελέ (75` Ντουέ), Μπαπέ (85` Ματετά), Ολίσε (85` Σερκί), Μπαρκολά.

ΣΟΥΗΔΙΑ (Γκράχαμ Πότερ): Ζέτερστορμ, Λαγκερμπιέλκε, Λίντελοφ, Γκούντμουντσον, Σβένσον (82` Σβάνμπεργκ), Στρουντ (66` Αλι), Μπέργκβαλ (66` Ζένελι), Αγιάρι (82` Νίγκρεν), Ίσακ, Ελάνγκα, Γκιόκερες.