Βενεζουέλα: Συγκλονιστική διάσωση 3χρονου έπειτα από έξι ημέρες στα ερείπια του σεισμού – Δείτε το βίντεο

Ιορδανοί διασώστες ανέσυραν ζωντανό ένα τρίχρονο αγόρι, τον Κλίμπερ Μοράν, από τα ερείπια κτιρίου στη Λα Γουάιρα της Βενεζουέλας, έξι ημέρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που συγκλόνισαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου. Ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνοείται η τύχη περίπου 50.000 ανθρώπων.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία EFE/Boris Vergara
Φωτογραφία EFE/Boris Vergara
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγκλονιστική διάσωση στη Βενεζουέλα: Ιορδανοί διασώστες ανέσυραν ζωντανό ένα αγοράκι τριών ετών από τα ερείπια κτιρίου στη Λα Γουάιρα, έξι ημέρες μετά τους ισχυρούς σεισμούς.
  • Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, επιβεβαίωσε την επιχείρηση διάσωσης κοινοποιώντας βίντεο στο Telegram. Οι σεισμοί είχαν μέγεθος 7,2 και 7,5 Ρίχτερ.
  • Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των αρχών κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνοείται η τύχη περίπου 50.000 ανθρώπων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ιορδανοί διασώστες ανέσυραν ζωντανό σήμερα ένα αγοράκι τριών ετών από τα ερείπια κτιρίου στη Λα Γουάιρα, έξι ημέρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα.

Ο Κλίμπερ Μοράν, ηλικίας τριών ετών, ανασύρθηκε ζωντανός στη συνοικία Λος Κοράλες, αφού πέρασε έξι ημέρες εγκλωβισμένος κάτω από τα ερείπια, όπως αναφέρει σε μήνυμά της στο Telegram η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες, κοινοποιώντας βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης.

Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των αρχών για τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες.

Εκφράζονται όμως φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνοείται η τύχη περίπου 50.000 ανθρώπων.

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