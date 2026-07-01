Μουντιάλ 2026: Η Ομοσπονδία του Ισημερινού καταγγέλλει επεισόδια έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας από οπαδούς του Μεξικού

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ισημερινού κατέθεσε επίσημη καταγγελία στους διοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά από συγκέντρωση περίπου 1.000 οπαδών του Μεξικού έξω από το ξενοδοχείο της εθνικής ομάδας, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση των δύο χωρών. Η ομοσπονδία καταγγέλλει αντιαθλητική συμπεριφορά που απέχει από τις αρχές του fair play και ζητά μέτρα προστασίας, δηλώνοντας ότι ο Ισημερινός θα απαντήσει στο γήπεδο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ισημερινού κατέθεσε επίσημη καταγγελία στους διοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καταγγέλλοντας τη συγκέντρωση οπαδών του Μεξικού έξω από το ξενοδοχείο της εθνικής ομάδας.
  • Περίπου 1.000 φίλαθλοι του Μεξικού συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο της αποστολής, χρησιμοποιώντας ηχητικά αντικείμενα. Η FEF δήλωσε ότι «η συγκεκριμένη συμπεριφορά απέχει πολύ από τις αρχές του fair play».
  • Η ομοσπονδία κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να επιδείξουν μεγαλύτερη προσοχή σε τέτοιου είδους περιστατικά και τόνισε ότι ο Ισημερινός θα «απαντήσει στο γήπεδο».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ισημερινού κατέθεσε επίσημη καταγγελία στους διοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καταγγέλλοντας τη συγκέντρωση οπαδών του Μεξικού έξω από το ξενοδοχείο όπου διέμενε η εθνική ομάδα, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση των δύο χωρών για τη φάση των «32».

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, περίπου 1.000 φίλαθλοι του Μεξικού συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας έξω από το ξενοδοχείο της αποστολής στο Μεξικό Σίτι, χρησιμοποιώντας ηχητικά αντικείμενα, κατσαρόλες και κουβάδες, ενώ τραγουδούσαν το παραδοσιακό τραγούδι «Cielito Lindo». Η αστυνομία επενέβη για να απομακρύνει το πλήθος.

«Η συγκεκριμένη συμπεριφορά απέχει πολύ από τις αρχές του fair play, της ισότητας και της ενότητας που θα πρέπει να εκφράζει ένα Παγκόσμιο Κύπελλο», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ισημερινού (FEF).

Παράλληλα, η FEF κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να επιδείξουν μεγαλύτερη προσοχή σε τέτοιου είδους περιστατικά και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των ποδοσφαιριστών, του τεχνικού επιτελείου και των φιλάθλων της ομάδας.

«Εμπιστευόμαστε ότι τέτοιες αντιαθλητικές ενέργειες δεν θα επισκιάσουν τη γιορτή του ποδοσφαίρου που ενώνει δύο αδελφές χώρες», σημειώνει η ομοσπονδία, προσθέτοντας ότι ο Ισημερινός θα «απαντήσει στο γήπεδο».

Ο Ισημερινός αντιμετωπίζει το Μεξικό στο «Αζτέκα» στις 04:00 ξημερώματα Τετάρτης.

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