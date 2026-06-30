Σοκ στην Ιταλία: Ο Αλεσάντρο Μπαστόνι της Ίντερ κατηγορείται για παιδική πορνεία – Μάρτυρες ακόμη τρεις ποδοσφαιριστές της Serie A

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο αμυντικός της Ίντερ, Αλεσάντρο Μπαστόνι, βρίσκεται υπό έρευνα από τις εισαγγελικές αρχές του Μιλάνου για υπόθεση που αφορά την κατηγορία της παιδικής πορνείας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Corriere della Sera.

Η υπόθεση συνδέεται με φερόμενο κύκλωμα συνοδών, το οποίο, σύμφωνα με την έρευνα, φέρεται να οργάνωνε η εταιρεία εκδηλώσεων Ma.De., με έδρα το Τσινιζέλο Μπαλσάμο. Η εταιρεία βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο της Οικονομικής Αστυνομίας της Ιταλίας για υπόθεση εκμετάλλευσης πορνείας.

Ο 27χρονος διεθνής αμυντικός της Ίντερ, ο οποίος φέρεται να διαπραγματεύεται τη μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα, αναμένεται να καταθέσει τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η έρευνα αφορά συνάντηση που φέρεται να είχε με κοπέλα, η οποία τότε ήταν 17 ετών.

Η φερόμενη συνάντηση του 2020

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η υπόθεση αφορά φερόμενη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2020, όταν η νεαρή γυναίκα δεν είχε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας της.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι εντόπισαν την επαφή μέσα από συνομιλίες που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Οι ίδιες συνομιλίες φέρονται να αποκαλύπτουν τον ρόλο συνεργάτιδας της εταιρείας στη διευθέτηση της συνάντησης.

Ωστόσο, η θέση του Μπαστόνι παραμένει αδιευκρίνιστη. Η νεαρή γυναίκα, η οποία εξετάστηκε ως μάρτυρας, φέρεται να κατέθεσε ότι δεν υπήρξε καμία σεξουαλική επαφή ανάμεσα στην ίδια και τον ποδοσφαιριστή. Οι εισαγγελικές αρχές αναμένεται να αξιολογήσουν τα διαθέσιμα στοιχεία μετά και την κατάθεση του ποδοσφαιριστή.

Μάρτυρες οι Μαλντίνι, Καλαφιόρι και Μπονιφάτσι

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, η Οικονομική Αστυνομία κάλεσε να καταθέσουν ως μάρτυρες ακόμη τρεις ποδοσφαιριστές της Serie A: τον Ντάνιελ Μαλντίνι, τον Ρικάρντο Καλαφιόρι και τον Κέβιν Μπονιφάτσι.

Κανείς από τους τρεις δεν βρίσκεται υπό έρευνα. Η εμπλοκή τους περιορίζεται αποκλειστικά στην παροχή πληροφοριών για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Την έρευνα συντονίζουν οι εισαγγελείς Μπρούνα Αλμπερτίνι και Ροζάρια Στανιάρο.

Η υπόθεση της Ma.De.

Η έρευνα επικεντρώνεται στις δραστηριότητες της εταιρείας εκδηλώσεων Ma.De.. Οι ιδιοκτήτες της, Εμανουέλε Μπουτίνι και Ντέμπορα Ρόνκι, τελούν σε κατ’ οίκον περιορισμό και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για μαστροπεία.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, η εταιρεία διοργάνωνε εκδηλώσεις και πάρτι για εύπορους πελάτες, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν αθλητές και πρόσωπα της δημοσιότητας. Οι αρχές εξετάζουν εάν η εταιρεία αναλάμβανε, πέρα από τη διοργάνωση των εκδηλώσεων, και τη διευθέτηση συναντήσεων ανάμεσα σε πελάτες και γυναίκες.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η δραστηριότητα του φερόμενου κυκλώματος εκτεινόταν από το Μιλάνο έως τη Μύκονο. Το ελληνικό νησί φέρεται να επιλεγόταν ως προορισμός που εξασφάλιζε μεγαλύτερη διακριτικότητα στους πελάτες.

Η θέση της υπεράσπισης

Το αρμόδιο δικαστήριο απέρριψε πρόσφατα την προσφυγή των δύο επιχειρηματιών και επικύρωσε την απόφαση για τον κατ’ οίκον περιορισμό τους.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η Ma.De. λειτουργούσε αποκλειστικά ως εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων και υπηρεσιών φιλοξενίας. Παράλληλα, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή της εταιρείας σε δραστηριότητες πορνείας και υποστηρίζει ότι τυχόν ιδιωτικές σχέσεις μεταξύ πελατών και γυναικών είχαν προσωπικό χαρακτήρα και δεν συνδέονταν με την εταιρεία.