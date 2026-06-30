Πετράλωνα: Πενταώροφη πολυτελή πολυκατοικία θα χτιζόταν δίπλα σε εκείνη που κατέρρευσε – Δείτε φωτογραφίες του project

Νέες πληροφορίες για το κτίριο που ήταν υπό ανέγερση στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα, δίπλα από την τετραώροφη πολυκατοικία που κατέρρευσε το πρωί της Τρίτης 30 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο θα χτιζόταν έναν πολυτελές πενταώροφο συγκρότημα κατοικιών, το οποίο θα διέθετε υπόγειο, σοφίτα και πυλωτή. Μάλιστα στις φωτορεαλιστικές απεικονίσεις (3D renderings) του έργου φαίνεται η πολυκατοικία που κατέρρευσε.

Σύμφωνα με το project: «Το συγκρότημα βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία, στο σταυροδρόμι του Κεραμεικού, των Πετραλώνων και του Θησείου, μιας από τις πιο περιζήτητες περιοχές της Αθήνας, όπου η αρχαία κληρονομιά της πόλης συναντά τη σύγχρονη πολιτιστική της ταυτότητα. Σε κοντινή απόσταση, είναι ο λόφος του Φιλοπάππου και η Ακρόπολη, καθώς τρεις σταθμοί του μετρό. Το συγκρότημα προσφέρει άριστη συγκοινωνιακή σύνδεση σε συνδυασμό με έναν αυθεντικό αστικό τρόπο ζωής»

«Κατοικίες με καθαρό σχεδιασμό, φως και ουσιαστική σύνδεση με την πόλη σε ένα από τα πιο ζωντανά και αυθεντικά σημεία της Αθήνας» αναφέρεται στα social media, τονίζοντας ότι το νέο έργο φέρνει την αρχιτεκτονική στο προσκήνιο της καθημερινής ζωής.

Στην επίσημη περιγραφή του έργου αναφερόταν ακόμη ότι το κτίριο συνδυάζει την αδιαπραγμάτευτη ασφάλεια με την υψηλή αισθητική, με έμφαση στη μέγιστη αντισεισμική θωράκιση και την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Κλάσης Α.

Δείτε φωτογραφίες του project: