Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε και 2η απανθρακωμένη σορός – Φόβοι ότι ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται

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Τραγωδία στη Λητή Ωραιοκάστρου, καθώς πριν από λίγο οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο της μεγάλης φωτιάς στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, εντόπισαν δεύτερη απανθρακωμένη σορό μέσα σε σπίτι που βρίσκεται στη δασική έκταση όπου ξέσπασε η φωτιά.

Υπάρχουν φόβοι ότι η σορός ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται από το απόγευμα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις εντός οικίας στη δασική έκταση πλησίον του οικισμού Λητή.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα εντός δασικής έκτασης στα όρια με τον οικισμό Λητή πλησίον της ίδιας οικίας. Επίσης πλησίον της ίδιας οικίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν και μια γυναίκα με εγκαύματα η οποία παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πρόκειται για τον πατέρα και την μητέρα του 12χρονου παιδιού.