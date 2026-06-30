Μεγάλη φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Στις αυλές των σπιτιών οι φλόγες – Αναφορές ότι αγνοείται ο γιος του άνδρα που βρέθηκε νεκρός – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μαίνεται ανεξέλεγκτη η μεγάλη μάχη με τις φλόγες που δίνουν από νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, όπου ξέσπασε φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και γεωργικές καλλιέργειες και γρήγορα επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Στο σημείο πνέουν δυνατοί άνεμοι και το μέτωπο της φωτιάς κατευθύνθηκε προς το χωριό της Λητής, στον δήμο Ωραιοκάστρου, μέσα από δασική έκταση.

Στις 16.45 εστάλη νέο μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους της κοινότητας να εκκενώσουν προς το γήπεδο της Λητής.

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα του 112 για ετοιμότητα. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή του Δερβένι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Δερβένι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 30, 2026

Αγνοείται ο 12χρονος γιος του άνδρα που βρέθηκε νεκρός

Σύμφωνα με πληροφορίες, αγνοείται ένα 12χρονο παιδί. Πρόκειται για τον γιο του 66χρονου που εντοπίστηκε νεκρός, ενώ η γυναίκα του νοσηλεύεται με εγκαύματα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη η κατάσβεση της φωτιάς και αναμένεται εντός ολίγου να μπουν οι πυροσβέστες στο εσωτερικού του σπιτιού για έρευνα.

Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός δασικής έκτασης στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026

Στις αυλές των σπιτιών οι φλόγες

Με αστραπιαία ταχύτητα η φωτιά έφτασε στα πρώτα σπίτια του χωριού και έγλειψε τις αυλές τους, ενώ η ατμόσφαιρα παρέμενε αποπνικτική σε μεγάλη απόσταση. Κάτοικοι της Λητής με λάστιχα και κουβάδες ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την επέκτασή τους.

«Η φωτιά ξεκίνησε από το δάσος και βρίσκεται μια ανάσα από τα κοιμητήρια. Εκεί έκαψε ένα αναψυκτήριο και κατευθύνεται προς τις πηγές», δήλωσε ο ιερέας του χωριού, ενώ ένας άλλος κάτοικος πήγε με το λάστιχο προς το σημείο όπου έκαιγε η φωτιά, αλλά δεν βρήκε νερό.

Κάηκε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι

Στη μεγάλη κινητοποίηση των αρχών που απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς στον οικισμό της Λητής αναφέρθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας, Γιώργος Τόλας, τονίζοντας ότι από τη φωτιά κάηκε μόνο ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι που βρισκόταν μέσα στη δασική έκταση.

Όπως ανέφερε, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30 και, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα από την περιοχή της Ανθούπολης προς τη Λητή. Η αντίδραση της Πολιτικής Προστασίας του δήμου, της πυροσβεστικής και της αστυνομίας ήταν άμεση, με βασικό στόχο να αποτραπεί η είσοδος της φωτιάς στον οικισμό και να προστατευθούν οι κατοικίες.

Ο κ. Τόλας σημείωσε ότι το πύρινο μέτωπο περιορίστηκε πίσω από τα κοιμητήρια της κοινότητας, γεγονός που διευκόλυνε σημαντικά το έργο της κατάσβεσης τόσο για τα επίγεια πυροσβεστικά οχήματα όσο και για τα εναέρια μέσα. Σύμφωνα με την ενημέρωσή του, μόνο ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, που βρισκόταν μέσα στο βουνό, καταστράφηκε από τις φλόγες.Αναφερόμενος στην προέλευση της πυρκαγιάς, ο πρόεδρος της κοινότητας είπε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει, η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή του ξενοδοχείου «Λεωνίδας», σε χωράφι. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι τα ακριβή αίτια παραμένουν άγνωστα και πως δεν μπορεί να επιβεβαιώσει εάν σχετίζονται με εργασίες, σπινθήρες ή άλλο παράγοντα.

Ο πρόεδρος της κοινότητας υπογράμμισε στο thestival.gr ότι, παρά τη δύσκολη εξέλιξη της φωτιάς και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, δεν υπήρξαν περαιτέρω ζημιές σε κατοικίες ή άλλες δυσάρεστες εξελίξεις, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης και την προσπάθεια όλων όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Σημειώνεται ότι στις 14:30 σήμερα Τρίτη, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα και εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.