Μεγάλη φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Στις αυλές των σπιτιών οι φλόγες – Αναφορές ότι αγνοείται ο γιος του άνδρα που βρέθηκε νεκρός – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, με τις φλόγες να κατευθύνονται προς τη Λητή και να φτάνουν στις αυλές σπιτιών, οδηγώντας σε μήνυμα εκκένωσης από το 112. Στο πύρινο μέτωπο εντοπίστηκε σορός αγνώστων στοιχείων και απεγκλωβίστηκε μία γυναίκα με εγκαύματα, ενώ ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι καταστράφηκε

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ΦΩΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, με τις φλόγες να φτάνουν στις αυλές σπιτιών στη Λητή, όπου πνέουν δυνατοί άνεμοι.
  • Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, εντοπίστηκε σορός αγνώστων στοιχείων και μια γυναίκα απεγκλωβίστηκε με εγκαύματα. Νωρίτερα, είχε σταλεί μήνυμα 112 για εκκένωση της κοινότητας Λητής.
  • Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με επίγεια και εναέρια μέσα επιχειρούν στην περιοχή, ενώ από τη φωτιά κάηκε μόνο ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μαίνεται ανεξέλεγκτη η μεγάλη μάχη με τις φλόγες που δίνουν από νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, όπου ξέσπασε φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και γεωργικές καλλιέργειες και γρήγορα επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Ένας νεκρός και ένας εγκαυματίας – Μήνυμα του 112 για εκκένωση της Λητής

Στο σημείο πνέουν δυνατοί άνεμοι και το μέτωπο της φωτιάς κατευθύνθηκε προς το χωριό της Λητής, στον δήμο Ωραιοκάστρου, μέσα από δασική έκταση.

Στις 16.45 εστάλη νέο μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους της κοινότητας να εκκενώσουν προς το γήπεδο της Λητής.

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα του 112 για ετοιμότητα. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή του Δερβένι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Αγνοείται ο 12χρονος γιος του άνδρα που βρέθηκε νεκρός

Σύμφωνα με πληροφορίες, αγνοείται ένα 12χρονο παιδί. Πρόκειται για τον γιο του 66χρονου που εντοπίστηκε νεκρός, ενώ η γυναίκα του νοσηλεύεται με εγκαύματα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη η κατάσβεση της φωτιάς και αναμένεται εντός ολίγου να μπουν οι πυροσβέστες στο εσωτερικού του σπιτιού για έρευνα.

 

Στις αυλές των σπιτιών οι φλόγες

Με αστραπιαία ταχύτητα η φωτιά έφτασε στα πρώτα σπίτια του χωριού και έγλειψε τις αυλές τους, ενώ η ατμόσφαιρα παρέμενε αποπνικτική σε μεγάλη απόσταση. Κάτοικοι της Λητής με λάστιχα και κουβάδες ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την επέκτασή τους.

«Η φωτιά ξεκίνησε από το δάσος και βρίσκεται μια ανάσα από τα κοιμητήρια. Εκεί έκαψε ένα αναψυκτήριο και κατευθύνεται προς τις πηγές», δήλωσε ο ιερέας του χωριού, ενώ ένας άλλος κάτοικος πήγε με το λάστιχο προς το σημείο όπου έκαιγε η φωτιά, αλλά δεν βρήκε νερό.

ΦΩΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κάηκε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι

Στη μεγάλη κινητοποίηση των αρχών που απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς στον οικισμό της Λητής αναφέρθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας, Γιώργος Τόλας, τονίζοντας ότι από τη φωτιά κάηκε μόνο ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι που βρισκόταν μέσα στη δασική έκταση.

Όπως ανέφερε, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30 και, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα από την περιοχή της Ανθούπολης προς τη Λητή. Η αντίδραση της Πολιτικής Προστασίας του δήμου, της πυροσβεστικής και της αστυνομίας ήταν άμεση, με βασικό στόχο να αποτραπεί η είσοδος της φωτιάς στον οικισμό και να προστατευθούν οι κατοικίες.

Ο κ. Τόλας σημείωσε ότι το πύρινο μέτωπο περιορίστηκε πίσω από τα κοιμητήρια της κοινότητας, γεγονός που διευκόλυνε σημαντικά το έργο της κατάσβεσης τόσο για τα επίγεια πυροσβεστικά οχήματα όσο και για τα εναέρια μέσα. Σύμφωνα με την ενημέρωσή του, μόνο ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, που βρισκόταν μέσα στο βουνό, καταστράφηκε από τις φλόγες.Αναφερόμενος στην προέλευση της πυρκαγιάς, ο πρόεδρος της κοινότητας είπε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει, η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή του ξενοδοχείου «Λεωνίδας», σε χωράφι. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι τα ακριβή αίτια παραμένουν άγνωστα και πως δεν μπορεί να επιβεβαιώσει εάν σχετίζονται με εργασίες, σπινθήρες ή άλλο παράγοντα.

Ο πρόεδρος της κοινότητας υπογράμμισε στο thestival.gr ότι, παρά τη δύσκολη εξέλιξη της φωτιάς και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, δεν υπήρξαν περαιτέρω ζημιές σε κατοικίες ή άλλες δυσάρεστες εξελίξεις, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης και την προσπάθεια όλων όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση.

ΦΩΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΦΩΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Φωτό από Intime
ΦΩΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Φωτό από intime

 

Σημειώνεται ότι στις 14:30 σήμερα Τρίτη, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα και εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

ΦΩΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Φωτό από intime
ΦΩΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Φωτιά από intime
ΦΩΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Φωτιά από intime

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