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Φωτιά στη Μαριολάτα Δελφών – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης

Ισχυρή πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης στην αγροτοδασική έκταση της Μαριολάτας του δήμου Δελφών στη Φωκίδα. Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 15 οχήματα, δύο πεζοπόρα τμήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ, χωρίς να απειλούνται κατοικημένες περιοχές

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στην περιοχή της Μαριολάτας του δήμου Δελφών στη Φωκίδα, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά νωρίς το απόγευμα της Τρίτης.
  • Στο σημείο βρίσκονται και δίνουν μάχη με τις φλόγες 48 πυροσβέστες με 15 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος και από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη αλλά και ένα ελικόπτερο.
  • Η φωτιά ξεκίνησε στις 17.15, ενώ δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (30/6) στην περιοχή της Μαριολάτας του δήμου Δελφών στη Φωκίδα, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν στην περιοχή.

Στο σημείο βρίσκονται και δίνουν μάχη με τις φλόγες 48 πυροσβέστες με 15 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος και από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη αλλά και ένα ελικόπτερο.

Επίσης, έχουν σπεύσει και υδροφόρες και μηχανήματα των δήμων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 17.15, ενώ δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

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