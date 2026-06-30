Φωτιά στη Μαριολάτα Δελφών – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (30/6) στην περιοχή της Μαριολάτας του δήμου Δελφών στη Φωκίδα, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν στην περιοχή.
Στο σημείο βρίσκονται και δίνουν μάχη με τις φλόγες 48 πυροσβέστες με 15 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος και από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη αλλά και ένα ελικόπτερο.
Επίσης, έχουν σπεύσει και υδροφόρες και μηχανήματα των δήμων.
Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 17.15, ενώ δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαριολάτα του δήμου Δελφών. Κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026