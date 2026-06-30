«Κόκκινος» συναγερμός για τον καύσωνα σε Ιταλία και Βαλκάνια – Νέα θερμική εισβολή προ των πυλών

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Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται η Ιταλία και πολλές χώρες των Βαλκανίων, καθώς η παρατεταμένη ζέστη συνεχίζει να πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για ακραίες θερμοκρασίες.

Στην Ιταλία, 25 από τις 27 μεγαλύτερες πόλεις, από το Μπολτσάνο στα βόρεια έως το Παλέρμο στη Σικελία, έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό λόγω του καύσωνα, αναφέρει το Sky News.

Αντίστοιχη προειδοποίηση εξέδωσε και η μετεωρολογική υπηρεσία της Κροατίας για περιοχές όπως το Ζάγκρεμπ, το Ντουμπρόβνικ και το Σπλιτ.

Θερμοκρασίες έως 39 βαθμούς και πυρκαγιές στα Βαλκάνια

Στη Σερβία, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αλβανία, οι αρχές κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε εκτάσεις με θάμνους και ελαιόδεντρα κοντά σε χωριό στα νότια της χώρας.

Την ίδια ώρα, στην Κροατία, δεκάδες πυροσβέστες με τη συνδρομή τεσσάρων αεροσκαφών έδωσαν μάχη με μεγάλη δασική πυρκαγιά στο τουριστικό νησί Βις, στην Αδριατική.

Η Γαλλία διατηρεί στο μέγιστο το σχέδιο έκτακτης ανάγκης

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνί, ανακοίνωσε ότι το εθνικό σχέδιο υγειονομικής ετοιμότητας ORSAN θα παραμείνει στο υψηλότερο επίπεδο και τις επόμενες ημέρες, λόγω του κινδύνου νέου κύματος καύσωνα.

Σύμφωνα με τις γαλλικές υγειονομικές αρχές, ο καύσωνας έχει ήδη συνδεθεί με περίπου 1.000 επιπλέον θανάτους, κυρίως ηλικιωμένων, ενώ εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί.

Επιστρέφει η ζέστη και την επόμενη εβδομάδα

Οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το κύμα καύσωνα, που ξεκίνησε στις 20 Ιουνίου, ως το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη, με σοβαρές επιπτώσεις στην ηλεκτροπαραγωγή, στις υποδομές και στα συστήματα υγείας.

Όπως επισημαίνουν, το φαινόμενο οφείλεται σε έναν «θερμικό θόλο» (heat dome), δηλαδή μια περιοχή υψηλών πιέσεων που εγκλωβίζει τον θερμό αέρα πάνω από μια περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί εκ νέου σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελβετία, ενώ πιθανή νέα θερμή εισβολή αναμένεται να επηρεάσει σε μικρότερο βαθμό και τη Βρετανία.