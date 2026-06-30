Έφεδροι ορκίστηκαν 6 Ολυμπιονίκες – Έφεδρος σημαιοφόρος ο Εμμανουήλ Καραλής – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Έφεδροι Εν Ενεργεία Αξιωματικοί ορκίστηκαν 6 Ολυμπιονίκες, ύψωσαν ψηλά την γαλανόλευκη, σκορπώντας ρίγη συγκίνησης σε εκατομμύρια Έλληνες. Η ορκωμοσία τους πραγματοποιήθηκε από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιο Δαβάκη, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ.

του Χρήστου Μαζανίτη

«Εμείς σήμερα δεν γκρεμίζουμε τείχη, αλλά ανοίγουμε τις πύλες των Ένοπλων Δυνάμεων, αυτού του ιερού χώρου για την Πατρίδα μας, η οποία οφείλει την ύπαρξή της στις θυσίες των παιδιών της, τα οποία έδωσαν μάχες για την ελευθερία και την ανεξαρτησία» ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης κατά την ορκωμοσία 7 Ολυμπιονικών που έλαβε χώρα σήμερα στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ).

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Υπαρχηγός του ΓΕΣ Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΣ, ο Διευθυντής Β’ Κλάδου του ΓΕΑ Υποπτέραρχος (Ι) Αργύριος Μουστρούφης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΑ και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος.

Παρευρέθησαν επίσης Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και συγγενείς και φίλοι των ορκισθέντων.

Ορκίστηκαν και ονομάστηκαν Έφεδροι Εν Ενεργεία Αξιωματικοί οι παρακάτω Ολυμπιονίκες:

Ανθυπολοχαγός (ΠΖ) Απόστολος Χρήστου

Ανθυπολοχαγός (ΤΘ) Θεόδωρος Τσελίδης

Ανθυπολοχαγός (ΥΠ) Ζωή Φίτσιου

Σημαιοφόρος (ΟΛ) Εμμανουήλ Καραλής

Σημαιοφόρος (ΟΛ) Δήμητρα-Ελένη Κοντού

Ανθυποσμηναγός (Δ) Αντώνιος Παπακωνσταντίνου

Ανθυποσμηναγός (Δ) Πέτρος Γκαϊδατζής

Κατά τον χαιρετισμό του ο κ. Δαβάκης ανέφερε:

«Σήμερα υποδεχόμαστε επίσημα στις τάξεις του στρατεύματος αθλητές κορυφαίου επιπέδου, ανθρώπους οι οποίοι έχουν ήδη τιμήσει και ανυψώσει το εθνόσημο στα πιο ψηλά σκαλιά του παγκόσμιου αθλητισμού.

Στην αρχαιότητα οι Ολυμπιονίκες ήταν πρόσωπα μεγάλης σπουδαιότητας και σημασίας για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Οι πόλεις-κράτη γκρέμιζαν τα τείχη τους για να εισέλθουν οι Ολυμπιονίκες, μια πράξη συμβολικής σημασίας, η οποία έδειχνε το μεγαλείο, την οντότητα και την αξία την οποία είχαν για τους Έλληνες οι νικητές των Ολυμπιακών Αγώνων.

Εμείς σήμερα δεν γκρεμίζουμε τείχη, αλλά ανοίγουμε τις πύλες των Ένοπλων Δυνάμεων, αυτού του ιερού χώρου για την Πατρίδα μας, η οποία οφείλει την ύπαρξή της στις θυσίες των παιδιών της, τα οποία έδωσαν μάχες για την ελευθερία και την ανεξαρτησία.

Σας εύχομαι από καρδιάς καλή και ευδόκιμη σταδιοδρομία στα νέα σας καθήκοντα, με την απόλυτη βεβαιότητα ότι θα υπηρετήσετε τις Ένοπλες Δυνάμεις με την ίδια ακριβώς αυταπάρνηση, το πάθος και την αξιοπρέπεια που επιδείξατε όλα αυτά τα χρόνια στους διεθνείς αθλητικούς στίβους».

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