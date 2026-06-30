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Νέο μήνυμα από το 112 για τη φωτιά στην Κορινθία – Εκκενώνονται δύο οικισμοί

Σε ύφεση η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (30/6) σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας βρίσκεται πλέον σε ύφεση και έχει τεθεί υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Νωρίτερα, η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, με το 112 να καλεί τους πολίτες σε Φιλοθέη και Θυμαρίωνα να απομακρυνθούν προληπτικά προς την Ξεροκέριζα, ενώ μεγάλη επιχείρηση παραμένει στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση.

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Φωτιά, Άγιος Δημήτριος, Κορινθία
Πηγή: Korinhos,tv
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (30/6), σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας, έχοντας τεθεί υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
  • Νωρίτερα, η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, με πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται στον ουρανό και ήχησε το 112, καλώντας τους πολίτες σε Φιλοθέη και Θυμαρίωνα να απομακρυνθούν προληπτικά.
  • Για την αντιμετώπιση της πύρινης λαίλαπας στήθηκε μεγάλη επιχείρηση με 91 πυροσβέστες, 30 οχήματα, πεζοπόρα τμήματα, εναέρια μέσα και εθελοντές, η οποία παραμένει στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (30/6), σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας, έχοντας τεθεί υπό έλεγχο, από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Νέο μήνυμα από το 112 για τη φωτιά στην Κορινθία – Εκκενώνονται δύο οικισμοί

Νωρίτερα, η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, με πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται στον ουρανό. Λίγο πριν από τις 18:00, ήχησε το 112, το οποίο καλούσε τους πολίτες, που βρίσκονταν στις περιοχές Φιλοθέη και Θυμαρίωνα, να απομακρυνθούν προληπτικά προς την Ξεροκέριζα, ακολουθώντας πιστά, τις οδηγίες των Αρχών.

Για την αντιμετώπιση της πύρινης λαίλαπας στήθηκε μεγάλη επιχείρηση, η οποία παραμένει στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 91 πυροσβέστες με 30 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα από αέρος.

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Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, συνδράμουν ενεργά εθελοντές, καθώς και υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

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