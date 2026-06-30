Σε ύφεση η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας

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Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (30/6), σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας, έχοντας τεθεί υπό έλεγχο, από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Νωρίτερα, η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, με πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται στον ουρανό. Λίγο πριν από τις 18:00, ήχησε το 112, το οποίο καλούσε τους πολίτες, που βρίσκονταν στις περιοχές Φιλοθέη και Θυμαρίωνα, να απομακρυνθούν προληπτικά προς την Ξεροκέριζα, ακολουθώντας πιστά, τις οδηγίες των Αρχών.

Για την αντιμετώπιση της πύρινης λαίλαπας στήθηκε μεγάλη επιχείρηση, η οποία παραμένει στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 91 πυροσβέστες με 30 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα από αέρος.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, συνδράμουν ενεργά εθελοντές, καθώς και υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.