Συναγερμός για τη φωτιά στη Βόρεια Μακεδονία – Ήχησε το 112 για το χωριό Ακρίτας στο Κιλκίς – ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός έχει σημάνει για τη φωτιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 εκτός των Ελληνικών συνόρων στη Βόρεια Μακεδονία σε απόσταση 400 μέτρων περίπου, από τα σύνορα με την Ελλάδα πλησίον της Π.Ε. Κιλκίς.
Η πυρκαγιά εξελίσσεται εκτός των Ελληνικών συνόρων, ωστόσο προληπτικά, στην ελληνική πλευρά συνεχίζουν και ενεργούν δύο γεωπροωθητές για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.
Για προληπτικούς λόγους επίγειες δυνάμεις του ΠΣ έχουν μεταβεί στην περιοχή ενώ στις 18:40 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής Ακρίτας.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ακρίτας της Περιφερειακής Ενότητας #Κιλκίς
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) June 30, 2026