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Νέο μήνυμα από το 112 για τη φωτιά στην Κορινθία – Εκκενώνονται δύο οικισμοί

Νέο μήνυμα από το 112 για τη φωτιά στην Κορινθία – Εκκενώνονται δύο οικισμοί

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ΦΩΤΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
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Μαίνεται η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κυρά Βρύση στην Κορινθία, με το 112 να ηχεί ξανά.

Μετά το μήνυμα που εστάλη σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άγιος Δημήτριος προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα,  πριν από λίγο εστάλη νέα ειδοποίηση που αναφέρει:

“Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Φιλοθέη και Θυμαριώνας της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου απομακρυνθείτε προς Ξυλοκέριζα”.

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