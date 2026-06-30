Ουκρανία: Νεκρή 23χρονη φοιτήτρια Ιατρικής στο Χάρκοβο από ρωσική επίθεση – Νέα νύχτα τρόμου με 154 drones και δεκάδες νεκρούς αμάχους

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Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 109 τραυματίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από τις ρωσικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές, ενώ η Ρωσία εξαπέλυσε νέα μαζική επίθεση με 154 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη διάρκεια της νύχτας.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ή εξουδετέρωσε 138 εναέριους στόχους, μεταξύ των οποίων drones τύπου Shahed, Gerbera, Italmas και μη επανδρωμένα αεροσκάφη-δόλωμα «Parody».

Ωστόσο, καταγράφηκαν πλήγματα από 13 επιθετικά drones σε 10 διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ πτώσεις συντριμμιών από καταρριφθέντα UAV σημειώθηκαν σε ακόμη δύο περιοχές. Η Πολεμική Αεροπορία προειδοποίησε ότι η επίθεση βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη το πρωί, καθώς αρκετά ρωσικά drones παρέμεναν στον ουκρανικό εναέριο χώρο.

Σκληρό πλήγμα στη Ντνιπροπετρόφσκ με περισσότερες από 60 επιθέσεις

Η περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ δέχθηκε το μεγαλύτερο βάρος των επιθέσεων, με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για περισσότερα από 60 πλήγματα με drones και πυραύλους σε τέσσερις περιφέρειες.

Συνολικά έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ 38 τραυματίστηκαν, τρεις εκ των οποίων κατά τη διάρκεια νέων επιθέσεων τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Στη Νικόπολη επλήγησαν επιχειρήσεις, εμπορικό περίπτερο, πολυκατοικίες, κατοικίες και οχήματα. Στην περιοχή του Δνείπρου τυλίχθηκε στις φλόγες αποθήκη σιτηρών, ενώ τραυματίστηκε μία 56χρονη γυναίκα. Στις περιφέρειες Καμιάνσκε και Σινελνικόβε καταστράφηκαν επίσης κατοικίες, γεωργικά μηχανήματα και υποδομές.

Νεκροί, παιδιά ανάμεσα στους τραυματίες στο Χάρκοβο

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 24 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δύο παιδιά, ηλικίας 9 και 10 ετών.

Στην ίδια την πόλη του Χαρκόβου σκοτώθηκε η 23χρονη Φατιμά Χουσεΐνοβα, φοιτήτρια Ιατρικής που βρισκόταν στο τελευταίο στάδιο των σπουδών της και ετοιμαζόταν να γίνει γιατρός. Η νεαρή γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν δύο ρωσικές κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες (KAB) έπληξαν την πόλη στις 29 Ιουνίου, ενώ από την ίδια επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη 12 άμαχοι.

«Ενώ στην Ουκρανία είναι περίοδος αποφοίτησης, η Ρωσία συνεχίζει τη βίαιη εκστρατεία της εναντίον αμάχων, σκοτώνοντας νέους ανθρώπους και καταστρέφοντας το μέλλον τους», ανέφεραν οι ουκρανικές αρχές, ζητώντας να λογοδοτήσει η Μόσχα για κάθε θύμα του πολέμου.

While it is graduation season in Ukraine, Russia continues its brutal campaign against civilians, killing young people and destroying futures. In Kharkiv, a 23-year-old medical student and future doctor, Fatima Huseinova, was killed when the city was hit by two Russian guided… pic.twitter.com/WTysK43nqC — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) June 30, 2026

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινεχούμποφ, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυραύλους Iskander-M, κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες (KAB), drones τύπου Geran-2, FPV drones και δεκάδες ακόμη μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, σχολεία, κοιτώνες, σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, πρατήρια καυσίμων, ηλεκτρικά δίκτυα, οχήματα και αγροτικές υποδομές, ενώ μόνο το τελευταίο 24ωρο 197 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από επικίνδυνες περιοχές.

Σχεδόν 1.000 επιθέσεις στη Ζαπορίζια μέσα σε μία ημέρα

Στη Ζαπορίζια τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν.

Ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 975 επιθέσεις σε 56 οικισμούς μέσα σε μία ημέρα.

Οι επιθέσεις περιλάμβαναν 24 αεροπορικούς βομβαρδισμούς, 712 επιθέσεις με drones, τέσσερις επιθέσεις με πολλαπλούς εκτοξευτές ρουκετών και 235 πυρά πυροβολικού, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές.

Δεκάδες τραυματίες σε Σούμι και Χερσώνα

Στην περιφέρεια Σούμι τραυματίστηκαν 10 άνθρωποι από επιθέσεις με drones, πυροβολικό και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφηκαν σχεδόν 100 βομβαρδισμοί σε 29 οικισμούς και 18 κοινότητες, με ζημιές σε κατοικίες, φορτηγά, οχήματα και άλλες πολιτικές υποδομές.

Στη Χερσώνα τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά.

Οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε πολυκατοικίες, οκτώ ιδιωτικές κατοικίες, δίκτυα φυσικού αερίου, κεραίες κινητής τηλεφωνίας, αγροτικές εγκαταστάσεις, ασθενοφόρο και ιδιωτικά οχήματα.

🇷🇺🇺🇦🔥More and more footage of the destruction of Ukrainian logistics in the form of burning trucks is appearing online. In these footage, you can see burning vehicles in the Dnipropetrovsk and Chernihiv regions. pic.twitter.com/d7ByiqtnVh — King Chelsea Ug 🇺🇬🇷🇺 (@ug_chelsea) June 30, 2026

Επιθέσεις και στο Ντονέτσκ και στο Τσερνίχιβ

Στο Ντονέτσκ τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερις άμαχοι, ενώ άλλοι τέσσερις πολίτες τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις στην περιφέρεια Τσερνίχιβ.

Σύμφωνα με το Κίεβο, η Ρωσία συνεχίζει να στοχοποιεί κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες πολιτικές υποδομές σε ολόκληρη τη χώρα, παρά τις συνεχείς προσπάθειες της ουκρανικής αεράμυνας να αναχαιτίσει τα κύματα επιθέσεων.