Τραμπ – Μασκ: Από τον δημόσιο «πόλεμο» στη συμμαχία ύψους 100 εκατ. δολαρίων – Πώς «σφράγισαν» τη συμφιλίωσή τους

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Η σχέση ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον επικεφαλής των Tesla και SpaceX, Έλον Μασκ, φαίνεται πως πέρασε οριστικά από την έντονη αντιπαράθεση στη στρατηγική επανασύνδεση, καθώς οι δύο άνδρες σφράγισαν τη συμφιλίωσή τους με φόντο τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Η πτήση της συμφιλίωσης

Όταν ο Μασκ επιβιβάστηκε στο Air Force One τον Μαΐο για ένα μακρινό ταξίδι προς την Κίνα, για την ιστορική συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ, έγινε σαφές ότι η ρήξη του με τον Αμερικανό Πρόεδρο ανήκε πλέον στο παρελθόν.

Υπουργοί, επιχειρηματικά στελέχη και μέλη της οικογένειας του Τραμπ βρίσκονταν ήδη στο αεροσκάφος όταν προσήλθε ο Μασκ. Σχεδόν έναν χρόνο νωρίτερα, ο Μασκ είχε κηρύξει δημόσια τον πόλεμο στον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πτήσης προς το Πεκίνο, οι δύο άνδρες έδειχναν να τα πηγαίνουν ξανά καλά, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Στη διάρκεια του ταξιδιού, ο Μασκ ενημέρωσε τον Τραμπ για τα σχέδιά του να κατασκευάσει νέα εργοστάσια στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε σε ένα βίντεο από εκτόξευση στο διάστημα που είχε παρακολουθήσει πρόσφατα και ρώτησε για έναν από τους μικρούς γιους του Μασκ. Παράλληλα, ο Μασκ συνομίλησε με συμβούλους του Λευκού Οίκου για τις ευχάριστες στιγμές που έζησε κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Μασκ δήλωσε ότι σχεδιάζει να βοηθήσει τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, προτιθέμενος να διαθέσει τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια σε μια επιχείρηση κινητοποίησης ψηφοφόρων, με στόχο να διατηρήσει το κόμμα τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Η στιγμή αυτή αποτέλεσε το απόγειο προσπαθειών μηνών για την αποκατάσταση της πολιτικής τους συμμαχίας.

Από τον μεγαλύτερο υποστηρικτή στον σκληρότερο επικριτή

Οι Τραμπ και Μασκ είχαν αναπτύξει μια ιδιαίτερα στενή σχέση κατά την εκστρατεία του 2024, με τον Μασκ να δαπανά σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει τον Τραμπ να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Μετά την αναλάβη των καθηκόντων του Τραμπ, ο Μασκ εγκαταστάθηκε ανά διαστήματα στον Λευκό Οίκο και ανέλαβε επικεφαλής του DOGE (Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας), βοηθώντας τον Αμερικανό Πρόεδρο στην προώθηση σαρωτικών περικοπών στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Ωστόσο, η επιθετική προσέγγιση του Μασκ προκάλεσε την οργή μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, που θεωρούσαν ότι επενέβαινε υπερβολικά.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Τραμπ ότι η σχέση παρέμενε ισχυρή, τον Ιούνιο επήλθε η απόλυτη ρήξη.

Στο κορύφωμα της δημόσιας διαμάχης τους, ο Μασκ έγραψε στους 240 εκατομμύρια followers του στο X: «Ώρα να ρίξω την πραγματικά μεγάλη βόμβα». Ισχυρίστηκε ότι το όνομα του Τραμπ περιλαμβανόταν στους φακέλους της υπόθεσης Τζέφρι Επστάιν, προσθέτοντας: «Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί».

Elon Musk claims Donald Trump appears in the Epstein files, suggesting that’s why they haven’t been released: “Time to drop the really big bomb… That is the real reason they have not been made public. Have a nice day, DJT!” pic.twitter.com/qC0ZFvuXiM — Pubity (@pubity) June 5, 2025



Ο Τραμπ απάντησε μέσω της πλατφόρμας Truth Social, απειλώντας να ακυρώσει τις κυβερνητικές συμβάσεις του Μασκ, ενώ τον κατηγόρησε ότι αντιτίθεται σε ένα μείζον νομοσχέδιο φορολογίας και δαπανών επειδή καταργούσε τα κίνητρα για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Ο Μασκ χαρακτήρισε τη νομοθεσία «αηδιαστικό έκτρωμα» υποστηρίζοντας ότι θα επιβάρυνε το χρέος των ΗΠΑ.

I’m sorry, but I just can’t stand it anymore. This massive, outrageous, pork-filled Congressional spending bill is a disgusting abomination. Shame on those who voted for it: you know you did wrong. You know it. — Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2025

Σε άλλη ανάρτηση, έστρεψε εκ νέου τα βέλη του κατά του Τραμπ, δηλώνοντας ότι χωρίς εκείνον, ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης «θα είχε χάσει τις εκλογές», συμπληρώνοντας: «Τέτοια αχαριστία».

Elon Musk reacts to Trump’s comments about him today: “Without me, Trump would have lost the election… Such ingratitude.” pic.twitter.com/YOGVzb0twW — FactPost (@factpostnews) June 5, 2025

Οι παρασκήνιες προσπάθειες ειρήνευσης

Δημόσια, ο Λευκός Οίκος υποβάθμισε τη σύγκρουση χαρακτηρίζοντάς την «ατυχές επεισόδιο». Παρασκηνιακά, ωστόσο, ανώτεροι αξιωματούχοι επιχειρούσαν να αποτρέψουν την πλήρη κατάρρευση των επαφών.

Μόλις μία ημέρα μετά τη δημόσια αντιπαράθεση, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η διευθύντρια του Γραφείου του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, επικοινώνησαν με τον Μασκ.

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ο Μασκ τηλεφώνησε στον Τραμπ και στη συνέχεια προέβη σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας ότι μετανοεί για ορισμένες από τις εκφράσεις του και αναγνωρίζοντας ότι «το παρατράβηξε».

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far. — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025



Αν και ο Τραμπ δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι δεν ήταν ακόμα έτοιμος να επαναφέρει τον Μασκ στον στενό του κύκλο, ο Βανς συνέχισε τις προσπάθειες.

Η SpaceX διατηρεί κρίσιμες συμβάσεις με το αμερικανικό δημόσιο, συμπεριλαμβανομένου υλικού κομβικής σημασίας για το Πεντάγωνο και τη NASA. Κατά τη διάρκεια της διαμάχης, ο Μασκ είχε απειλήσει ακόμη και με διακοπή της υποστήριξης αποστολών στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Κυβερνητικός έλεγχος στις συμβάσεις της SpaceX που ακολούθησε τη σύγκρουση έδειξε ότι οι περισσότερες θεωρούνταν ζωτικής σημασίας, ενώ έκτοτε η εταιρεία έχει ενσωματωθεί ακόμη βαθύτερα στο σύστημα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Παράλληλα, στα τέλη του περασμένου καλοκαιριού, ο Μασκ εγκατέλειψε τα σχέδια για την ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος, εν μέρει για να διατηρήσει τη σχέση του με τον Βανς.

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ προσπαθούσε επίσης να φέρει κοντά τους δύο άνδρες. Ο Κερκ δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβριο, και κατά τη διάρκεια της μνημόσυνης τελετής σε στάδιο της Αριζόνα, ο Μασκ πλησίασε το θεωρείο του Τραμπ και συνομίλησε μαζί του, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να τον χτυπά φιλικά στο χέρι.

Το ίδιο βράδυ, ο Μασκ δημοσίευσε φωτογραφία από τη συνομιλία τους γράφοντας: «Για τον Τσάρλι».



Ρόλο στην εξομάλυνση έπαιξαν επίσης και οι διοικητικές αλλαγές στην κυβέρνηση. Ο Μασκ είχε συγκρουστεί επανειλημμένα με τον βοηθό του Τραμπ, Σέρτζιο Γκορ.

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Τραμπ διόρισε τον Γκορ πρέσβη των ΗΠΑ στην Ινδία. Αργότερα, τον Νοέμβριο, ο Αμερικανός Πρόεδρος διόρισε εκ νέου τον Τζάρεντ Άιζακμαν —σύμμαχο του Μασκ— επικεφαλής της NASA, κίνηση που εκτιμήθηκε ιδιαίτερα.

Η επόμενη μέρα στη σχέση τους

Τον Νοέμβριο, ο Μασκ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο για ένα επίσημο δείπνο προς τιμήν του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ενώ ο Τραμπ του απέστειλε συγχαρητήριο σημείωμα όταν ο Μασκ έγινε τρισεκατομμυριούχος.

Σήμερα, οι δύο άνδρες επικοινωνούν περίπου μία φορά το μήνα, συζητώντας για την τεχνητή νοημοσύνη, την Κίνα και τις διεθνείς εξελίξεις.

Ωστόσο, κατ’ ιδίαν ο Τραμπ αναφέρει σε συνεργάτες του ότι δεν περιμένει η σχέση τους να φτάσει ξανά στο επίπεδο οικειότητας του παρελθόντος.

Για τις ενδιάμεσες εκλογές, ο Μασκ σχεδιάζει να ενισχύσει οικονομικά την America PAC με τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια για την κινητοποίηση ψηφοφόρων. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επαναληφθεί η έντονη παρουσία σου στην πολιτική σκηνή της χώρας.

«Νομίζω ότι αναμίχθηκα λίγο παραπάνω απ’ όσο έπρεπε στην πολιτική», είχε δηλώσει ο Μασκ στον Economist. «Παρασύρθηκα, ειλικρινά».