Βρετανία: Πύρινη κόλαση «σάρωσε» τα Δυτικά Μίντλαντς – Στον δρόμο ο στρατός, 19 άτομα στο νοσοκομείο, δραματική προειδοποίηση Μπέρναμ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η Βρετανία, αντιμετωπίζοντας ένα άνευ προηγουμένου κύμα πυρκαγιών που προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές, δεκάδες τραυματισμούς και την άμεση κινητοποίηση του στρατού.

Η παρατεταμένη λειψυδρία και οι θερμοκρασίες-ρεκόρ έχουν μετατρέψει τη χώρα σε «πυριτιδαποθήκη», αναγκάζοντας τις αρχές να λάβουν έκτακτα μέτρα.

Nineteen people were taken to hospital after wildfires swept across parts of the West Midlands, Staffordshire and Worcestershire, with paramedics treating a total of 54 patients. Nine people were taken to hospital with smoke inhalation following a wildfire on Papyrus Way in… pic.twitter.com/otBJAdDYRh — BPI News (@BPINewsOrg) August 14, 2026

West Midlands: Τραυματισμοί, εκκενώσεις και εικόνες καταστροφής

Σύμφωνα με το πρακτορείο PA, συνολικά 54 άτομα δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες από διασώστες -συμπεριλαμβανομένων 19 ατόμων που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο- ως αποτέλεσμα των πυρκαγιών που μαίνονται στην περιοχή των West Midlands.



Παράλληλα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Στάφορντσαϊρ ανακοίνωσε ότι 6 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με προβλήματα εισπνοής καπνού και θερμική εξάντληση, μετά τη μάχη που έδωσαν με τις φλόγες.

Η πυροσβεστική προχώρησε σε πλήρη εκκένωση περίπου 50 κατοίκων στην οδό Gorleston Road, όπου μια σειρά από μονοκατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την πυρκαγιά.

Stourbridge West Midlands is literally on fire. Fields, houses, golf course. All up in flames pic.twitter.com/oDltonMDIQ — Matt (@M4ttNoodles) August 13, 2026



Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν την εφιαλτική κατάσταση.

Several homes have been destroyed by wildfires in the West Midlands. Fire crews are continuing to tackle the blazes Stourbridge, which began on Thursday, across several sites in the area. West Midlands Fire Service say “progress is being made” in fighting the blazes. pic.twitter.com/TnP0jX47Jl — Channel 4 News (@Channel4News) August 14, 2026



Ο 42χρονος Άντριου Ρέινολντς δήλωσε στο Press Association: «Η μαμά μου έχασε τα πάντα. Απολύτως τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα που να σώζεται».

Ο ίδιος περιέγραψε τη σκηνή το βράδυ της Πέμπτης ως μια «κόλαση» που κατέστρεψε το σπίτι στο οποίο η μητέρα του ζούσε για 34 χρόνια, σημειώνοντας ότι όλα τα υπάρχοντα της γιαγιάς του βρίσκονταν στη σοφίτα και καταστράφηκαν.

«Δεν είχαν καμία χρηματική αξία απολύτως, απλώς το γεγονός ότι ανήκαν στη γιαγιά μου και η γιαγιά μου ήταν όλος ο κόσμος μου. Έχουν χαθεί όλα, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών της οικογένειας 100 ετών», δήλωσε.

Ο Ρέινολντς πρόσθεσε ότι η φωτιά «σάρωσε» γρήγορα τα σπίτια.

This is not in Spain, France or Greece.

This is in UK. Multiple homes are on fire in Stourbridge, England. Multiple fires are burning across the West Midlands. A major incident is declared over a large fire in Warwickshire. A woman was seriously injured in a fire which ripped… pic.twitter.com/ivWXOmlSFX — Tony (@TonyL_01) August 13, 2026



Ο 62χρονος Τόνι Άλντχαους, που ζει στον ίδιο δρόμο, ανέφερε ότι ο κήπος του φαίνεται «σαν να το χτύπησε βόμβα».

Προειδοποίηση από τον Άντι Μπέρναμ

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Στάουρμπριτζ, ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ προειδοποίησε ότι η χώρα είναι μια «πυριτιδαποθήκη» και απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να συμπεριφερθούν υπεύθυνα ενόψει του Σαββατοκύριακου.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους: «Η χώρα είναι αυτή τη στιγμή μια πυριτιδαποθήκη, και παρακαλώ απλώς να το έχετε αυτό στο μυαλό σας».

«Μπαίνουμε στο Σαββατοκύριακο. Αυτό δεν έχει τελειώσει σε καμία περίπτωση. Έχουμε 37 εστίες φωτιάς που σιγοκαίνε σε όλη τη χώρα, οπότε θα μπορούσαν να είναι περισσότερες. Επομένως, παρακαλώ να το έχετε αυτό στο μυαλό σας ανά πάσα στιγμή», πρόσθεσε.

Ο Μπέρναμ αναφέρθηκε επίσης στις αναγκαίες προσαρμογές λόγω της κλιματικής κρίσης, τονίζοντας ότι η Βρετανία θα πρέπει να «αντιδράσει ανάλογα».

Multiple people were hospitalised as fires broke out across the region in scenes described as ‘apocalyptic’ Read in full: https://t.co/HzmHNzNZFz pic.twitter.com/iZFAdAaIvd — The Independent (@Independent) August 14, 2026



«Έτσι, στο τέλος του καλοκαιριού θα συγκαλέσω μια σύνοδο κορυφής με τις υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης για να βεβαιωθώ ότι διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους για το μέλλον», διεμήνυσε.

«Προφανώς, υπάρχουν κι άλλες αναπροσαρμογές που πρέπει να κάνουμε σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Μπορεί να αντιμετωπίσουμε ένα υγρό φθινόπωρο και χειμώνα αμέσως μετά από αυτό, λόγω του Ελ Νίνιο και ορισμένων από τα ζητήματα εκεί, τα οποία αναφέρθηκαν στην επιτροπή Cobra. Επομένως, μετά τη φωτιά μπορεί να έρθουν πλημμύρες», προειδοποίησε.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης την αποστολή στρατιωτικού προσωπικού για την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, η βρετανική κυβέρνηση επέβαλε προσωρινή απαγόρευση στην πώληση φορητών ψησταριών μιας χρήσης, καθώς συνιστούν «σημαντικό κίνδυνο για το κοινό» λόγω των συνθηκών καύσωνα, όπως μετέδωσε το PA.

Ρεκόρ πυρκαγιών και ιστορική ξηρασία

Οι πυρκαγιές στην Αγγλία και την Ουαλία έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, με τους επικεφαλής της πυροσβεστικής να προειδοποιούν ότι τα μέλη των υπηρεσιών διάσωσης παλεύουν να ανταπεξέλθουν στους αυξανόμενους κινδύνους.

As temperatures remain high and conditions stay dry, West Midlands Fire Service crews have been working tirelessly to tackle wildfire incidents across the region. Alongside responding to fires, firefighters are continuing to raise awareness of fire safety, encouraging residents… pic.twitter.com/bMPyoUPJBU — Birmingham City Council (@BhamCityCouncil) August 14, 2026



Αν και η Βρετανία δεν έχει αντιμετωπίσει την καταστροφή που υπέστησαν η Ισπανία, η Γαλλία και άλλες περιοχές της Ευρώπης φέτος, βρίσκεται αντιμέτωπη με το πέμπτο κύμα καύσωνα ενός καλοκαιριού που αναμένεται να είναι το θερμότερο στην ιστορία της.

Ο Φιλ Γκάριγκαν, πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Αρχηγών Πυροσβεστικής (NFCC), δήλωσε στο Reuters ότι ο αριθμός των πυρκαγιών έχει ξεπεράσει το περσινό συνολικό ρεκόρ των 1.017 εστιών.

«Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τα στοιχεία από το προηγούμενο υψηλό του 2025», ανέφερε, χωρίς να δώσει τον ακριβή τελικό αριθμό.

«Βρισκόμαστε μόλις στα μέσα Αυγούστου, και η περίοδος των πυρκαγιών φαίνεται να επεκτείνεται μέχρι τον Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Έτσι, προβλέπουμε ότι αυτό δεν θα είναι απλώς μια χρονιά ρεκόρ, αλλά μια σημαντική αύξηση στον αριθμό των πυρκαγιών που είχαμε προηγουμένως».

Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία, Met Office, την Πέμπτη καταγράφηκε θερμοκρασία 38,1°C στο δυτικό Λονδίνο, σηματοδοτώντας τη θερμότερη ημέρα του έτους.

Αν και οι θερμοκρασίες υποχώρησαν ελαφρώς την Παρασκευή, πολλές περιοχές της χώρας δεν έχουν δει σχεδόν καθόλου βροχή για εβδομάδες. Ο φετινός Ιούλιος ήταν ο πιο ξηρός στην Αγγλία και την Ουαλία από τότε που ξεκίνησε η καταγραφή των στοιχείων το 1836.