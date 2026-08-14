Δεκαπενταύγουστος: Έφυγαν και οι τελευταίοι αδειούχοι μετά την άρση του απαγορευτικού -100% πληρότητα σε πλοία και ΚΤΕΛ, αυξημένη κίνηση στις εθνικές 

Με αυξημένη κίνηση στα λιμάνια, τα ΚΤΕΛ και τις εθνικές οδούς, κορυφώθηκε η έξοδος των εκδρομέων για τον Δεκαπενταύγουστο, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα για ολιγοήμερες διακοπές.

Ταξιδιώτες που επέλεξαν ακτοπλοϊκά δρομολόγια βρέθηκαν αντιμέτωποι με καθυστερήσεις και ανατροπές στον προγραμματισμό τους, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που έφτασαν έως και τα 9 μποφόρ προκάλεσαν απαγορευτικό απόπλου σε Ραφήνα και Λαύριο μέχρι τις 16:00. Μετά την άρση του μέτρου, πραγματοποιήθηκαν τροποποιημένα και έκτακτα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο λιμάνι του Πειραιά η κίνηση παρέμεινε ιδιαίτερα αυξημένη, με τα πλοία να αναχωρούν γεμάτα προς δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περισσότεροι από 32.000 επιβάτες αναχώρησαν από τον Πειραιά, ενώ μαζί με τα δρομολόγια του Αργοσαρωνικού ο συνολικός αριθμός των επιβατών πλησίασε τις 40.000.

Την ίδια ώρα, έντονη ήταν η κίνηση και στα διόδια της Ελευσίνας, όπου σχηματίστηκαν ουρές οχημάτων. Από τις 6 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα πέρασαν από το σημείο σχεδόν 40.000 οχήματα, με τον χρόνο αναμονής να κυμαίνεται από 8 έως 10 λεπτά.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η Τροχαία, η οποία έχει θέσει σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ασφαλή μετακίνηση των οδηγών. Παράλληλα, ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε συγκεκριμένα τμήματα του οδικού δικτύου έως τις 22:00.

Από αύριο ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου τα λιμάνια αναμένεται να κινηθούν σε πιο ήπιους ρυθμούς, ενώ από την Κυριακή και κυρίως από τη Δευτέρα θα αρχίσει σταδιακά το κύμα επιστροφής των αδειούχων.